Los familiares de la contadora y madre de familia, Rita Lapouble Mena, realizaron un plantón en el exterior del Ministerio Público para exigir celeridad en las investigaciones y se solicite la prisión preventiva contra el conductor de una motocicleta que provocó un accidente de tránsito y la dejó grave y con serias secuelas.

Su esposo, Rubén Calle, informó que el accidente ocurrió el pasado 22 de mayo en la avenida Andrés Avelino Cáceres cuando el conductor de una motocicleta, José Bayona, lejos de auxiliarla, la abandonó y huyó del lugar, siendo llevada a una clínica por el chofer de un motofurgón.

Precisó que debido al choque, su esposa y madre de sus hijos se encuentra inconsciente y con una traqueotomía desde el día del accidente y con graves secuelas, producto del traumatismo encéfalo craneano grave que presentó y otras lesiones.

“Ella está inconsciente, tiene secuelas, es doloroso estar comentando, pero tiene secuelas muy graves, está postrada en la cama. Actualmente está en el hospital regional, estuvo casi un mes en la clínica”, declaró Calle.

Cuestionó que el conductor quedó en libertad pese al delicado estado de salud de su esposa y solicitó a la fiscal, Heydi Huaylinos, quien tiene a cargo el caso, solicite su prisión preventiva.

Aseguró que hasta el momento el conductor de la motocicleta no asume ni la responsabilidad económica. “Actualmente está libre y sin asumir responsabilidades. Le hemos hecho llegar algunas cartas notariales para que asuma las responsabilidades y que vea la forma como puede resarcirnos el daño,y en lugar de eso, nos ha mandado una carta notarial indicando que si insistimos, no va a denunciar penalmente”, precisó Calle.