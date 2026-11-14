Diversas piedras, llantas y residuos sólidos fueron encontrados en el interior de los buzones del sistema de alcantarillado de la avenida Buenos Aires, durante los trabajos de limpieza y descolmatación ejecutados por personal de la Eps Grau y la Municipalidad Provincial de Sullana.

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Según indicaron, estos objetos impedían el normal flujo de las aguas residuales y generaban el riesgo de obstrucciones, colapsos del sistema de desagüe y malos olores, afectando a los vecinos y transeúntes de esta importante vía.

Ante esta situación, la comuna provincial exhortó a la ciudadanía a evitar arrojar basura y objetos en los buzones de desagüe, recordando que el alcantarillado no está diseñado para recibir este tipo de residuos. Estas malas prácticas perjudican a toda la población y pueden ocasionar emergencias sanitarias que afectan la salud y calidad de vida de los vecinos.