Una familia perdió todos sus enseres, alimentos y prendas de vestir tras un incendio registrado en su vivienda, ubicada cerca del dren Boquerón de Núñez, en el distrito de Bellavista, provincia de Sullana.

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El siniestro se habría iniciado en el corral de una vivienda colindante que no sufrió mayores daños, sin embargo las llamas se propagaron rápidamente hasta alcanzar la casa de material rústico de Petronila Sánchez, ubicada en la calle El Cóndor que resultó seriamente afectada.

Según contó la damnificada, quien es madre soltera, el fuego consumió camas, cómodas, prendas de vestir de ella, sus tres hijas y su pequeño nieto, dejándolos prácticamente sin nada.

Tras ello, la madre de familia pidió ayuda a las autoridades y ciudadanos.Señaló que sus hijas se dedican a la venta de papas rellenas y choclos en la vía pública para poder contribuir con el sustento familiar. Asimismo, indicó que son una familia de muy escasos recursos económicos.