Corazón Serrano, la agrupación de cumbia peruana, anunció que no realizará el espectáculo programado para este 15 de noviembre en Manchay, debido a las amenazas recibidas.

“Informamos que por motivo de seguridad, y ante las constantes amenazas por extorsión, nos vemos obligados a suspender el show programado para este 15 en Manchay. Lamentamos los inconvenientes y agradecemos la comprensión de nuestro público. La seguridad de todos es nuestra prioridad” , dice el comunicado especial.

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SUSPENDIDOS

De esta manera, la agrupación de los hermanos Guerrero-Neira suspende su baile en el local de “parrandita de Manchay”, priorizando la seguridad e integridad de sus integrantes, músicos y asistentes.

Hoy y mañana, la orquesta estará en las regiones del Cusco y Arequipa con su espectáculo Tour 2026 “Acceso al corazón” y cerraban sus presentaciones el día 15 en Manchay-Lima.

Cabe señalar que el baile que tenían en Tambogrande también quedó cancelado debido a las lluvias registradas en la zona. “Sabemos la ilusión que tenían por este encuentro y lamentamos de corazón los inconvenientes, por la seguridad de todos” , decía el mensaje en su red social.

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SORPRESA

Por otro lado, la cantante Kiara Lozano reveló que no espera convertirse en madre por el momento, anuncio que sorprendió a sus fans a través de una transmisión en TikTok.

“¿Mamá? Bueno, yo sé que tiene que ver mucho también el deseo de cada uno, pero ahorita definitivamente no. Soy joven, a no ser que la friegue, ¿no?”, comentó entre risas, dejando claro que por el momento no tiene planes de convertirse en mamá.

Kiara aclaró que la maternidad no está entre sus deseos por el momento, pero explicó que sí se imagina formando una familia y teniendo hijos en algún momento de su vida.