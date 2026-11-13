Chiclayo vive este viernes 13 de noviembre una jornada de fervor religioso y emoción. Desde las primeras horas de la madrugada, miles de pobladores han salido a las calles para dar la bienvenida al papa León XIV, quien regresa a la ciudad donde ejerció su ministerio episcopal antes de convertirse en el máximo representante de la Iglesia católica.

El ambiente festivo se percibe especialmente a lo largo de las vías por donde está previsto el desplazamiento de la comitiva papal hacia las Pampas de Pimentel, escenario de la multitudinaria misa que presidirá el sumo pontífice a las 10:30 de la mañana.

La visita tiene un significado especial para los chiclayanos, quienes recuerdan con afecto a Robert Francis Prevost, hoy papa León XIV, que fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023. Su retorno representa un esperado reencuentro con una comunidad que lo acogió durante varios años.

Miles de fieles llegan desde la madrugada a las Pampas de Pimentel

La explanada de las Pampas de Pimentel concentra a miles de personas que esperan participar en la celebración eucarística. Numerosos fieles llegaron durante la noche del jueves 12 de noviembre, mientras que otros comenzaron a congregarse desde la madrugada de este viernes.

La movilización continúa durante las primeras horas de la mañana. Familias, jóvenes y adultos mayores avanzan hacia el lugar de la ceremonia, algunos después de recorrer largas distancias a pie para estar presentes en uno de los acontecimientos religiosos más esperados por la población lambayecana.

Entre los asistentes se encuentran pobladores de los distritos de La Victoria y José Leonardo Ortiz, así como vecinos del centro de Chiclayo y de otros sectores de la provincia. También han llegado peregrinos procedentes de Tumbes, Piura, La Libertad y otras regiones del Perú.

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Chiclayanos esperan reencontrarse con su antiguo obispo

La expectativa por el retorno de León XIV se refleja en las calles de Chiclayo, donde los pobladores buscan encontrar un lugar desde el cual puedan observar el paso del pontífice y expresarle su cariño.

Para muchos fieles, esta visita tiene una dimensión particularmente emotiva. El papa retorna a la tierra donde desarrolló una importante etapa de su labor pastoral y estableció una estrecha relación con la comunidad católica del norte peruano.

El recorrido anunciado incluye sectores de Chiclayo, Monsefú y Santa Rosa antes de llegar a las Pampas de Pimentel. En esta explanada se ha previsto que León XIV recorra los sectores habilitados en el papamóvil antes de presidir la misa.

Papa León XIV celebrará misa a las 10:30 de la mañana

Según el programa difundido para la visita papal, León XIV tiene previsto llegar a la Base Aérea de Chiclayo Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo a las 9:10 a.m. y posteriormente trasladarse hacia Pimentel.

La misa central está programada para las 10:30 a.m. Después, el pontífice continuará sus actividades en Chiclayo, que incluyen una visita privada a la capilla San Óscar A. Romero y encuentros con representantes de la Iglesia y del mundo universitario.

La ciudad permanece expectante ante la llegada del santo padre, mientras miles de personas se congregan para participar en una celebración que marca su regreso a Chiclayo, esta vez como jefe de la Iglesia católica.