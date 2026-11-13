Desde Chiclayo, las tripulaciones de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) realizan los preparativos para trasladar al papa León XIV en helicópteros MI-17 hacia Santa Cruz de Succhubamba, en la región Cajamarca. La institución informó que cada detalle del desplazamiento está siendo coordinado, desde la preparación de las aeronaves hasta la organización del personal encargado del vuelo.

A través de sus redes sociales, la FAP difundió imágenes de los trabajos previos y señaló que esta misión se desarrolla con profesionalismo, precisión y profundo compromiso, poniendo sus capacidades aéreas al servicio de una actividad especial para el país.

Asimismo, destacó que las aeronaves destinadas al traslado del pontífice y su comitiva cumplen con las normas técnicas correspondientes y fueron adquiridas conforme a la reglamentación vigente.

El pronunciamiento se produjo luego de que algunos medios de comunicación difundieran información sobre presuntos cuestionamientos a los componentes de los helicópteros MI-17 asignados para transportar al papa León XIV desde Chiclayo hasta Santa Cruz de Succhubamba.

Frente a estas versiones, la institución precisó que la asignación de aeronaves para operaciones oficiales responde a criterios técnicos, operacionales y de seguridad, además de procedimientos de evaluación, inspección, mantenimiento y verificación.

La FAP calificó de irresponsable generar alarma pública mediante versiones que cuestionan a las aeronaves y sus tripulaciones sin identificar fuentes verificables ni presentar documentación técnica que respalde dichas afirmaciones. En ese sentido, rechazó que se vincule de manera generalizada a los helicópteros destinados al desplazamiento papal con supuestas irregularidades en la adquisición, procedencia, instalación o trazabilidad de sus componentes.

Asimismo, remarcó que la seguridad del papa León XIV, de su comitiva oficial y del personal militar involucrado constituye una prioridad absoluta. Por ello, aseguró que ninguna aeronave será utilizada en una operación oficial sin cumplir previamente con todas las condiciones técnicas, documentarias y operacionales exigidas para garantizar su aeronavegabilidad.

La institución exhortó a los medios de comunicación a verificar sus fuentes y contrastar la información con la autoridad competente antes de difundir contenidos que puedan generar preocupación injustificada en la ciudadanía o afectar el prestigio institucional.