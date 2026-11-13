Los fieles que no lograron obtener un código QR podrán ingresar a las Pampas de Pimentel para participar en la misa multitudinaria que celebrará el papa León XIV este viernes 13 de noviembre, informó el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez, quien precisó que la disposición busca facilitar la participación de quienes tuvieron dificultades para registrarse en la plataforma virtual habilitada para el evento.

La autoridad explicó que la decisión fue dispuesta por monseñor Edinson Farfán, teniendo en cuenta que los primeros grupos de inscripciones ya completaron los espacios disponibles y que aproximadamente 170 mil personas cuentan con sus respectivos códigos QR. El ingreso de los peregrinos sin registro se permitirá hasta completar el aforo establecido, cuya ampliación será comunicada oficialmente por las autoridades eclesiásticas.

Respecto a la seguridad, Pérez informó que se han organizado 126 cuadrantes de aproximadamente 2 mil 500 metros cuadrados cada uno, con presencia policial y apoyo de voluntarios y rondas campesinas. Asimismo, indicó que la Policía Nacional ha desplegado cerca de 4 mil efectivos y se espera la llegada de otros mil agentes para reforzar el operativo durante la celebración religiosa.

Anunció que se instalarán 17 puertas de ingreso, identificadas desde la letra A hasta la Q, además de señalizar las entradas y salidas para facilitar el desplazamiento de los asistentes. El espacio acondicionado comprende 80 hectáreas, mientras que los terrenos aledaños permitirían ampliar la capacidad de recepción de peregrinos.

Pérez invitó a los fieles de distintas regiones, entre ellas La Libertad, Piura, Tumbes, Cajamarca, Amazonas y San Martín, a participar en este encuentro con el papa León XIV. Incluso estimó que la convocatoria podría alcanzar hasta un millón de personas, aunque el ingreso estará sujeto a las condiciones de seguridad y al aforo que se determine.