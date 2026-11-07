La agrupación de cumbia Corazón Serrano fue una de las sorpresas del concierto que ofreció la artista argentina María Becerra en Costa 21, en Lima, como parte de su gira internacional “Quimera Tour” en una presentación a lleno total.

Uno de los momentos más especiales de la noche llegó cuando Cielo Fernández compartió escenario con María Becerra para interpretar juntas el “Mix poco yo”, tema que fue coreada por los miles de asistentes de principio a fin, en el encuentro emotivo entre la agrupación piurana y la estrella argentina, quien ofreció un concierto en nuestra capital.

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Ambas artistas musicales ya habían compartido escenario en el mes de febrero, durante el concierto por los 33 años de Corazón Serrano, realizado en el Estadio San Marcos.

En aquella oportunidad, la argentina María Becerra fue una de las invitadas especiales y cantó junto a las integrantes de Corazón Serrano, temas como “Adiós”, el “Mix poco yo” y “7 vidas”.

El próximo año 2027, en el mismo mes de febrero, la agrupación de los hermanos Guerrero-Neira, estará celebrando sus 34 años de trayectoria musical con un concierto denominado “Camino a un sueño”, extraordinario espectáculo que se llevará a cabo a partir de las 5:00 p.m. en el Estadio San Marcos, en Lima.

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NOCHE ESPECIAL

La celebración promete una noche especial junto a sus seguidores y contará con invitados sorpresa, que serán dados a conocer próximamente.

Las entradas ya están a la venta a través de G-Pass, teniendo un precio de “Camino a un Sueño” S/ 299.00, con preventa y un 20% de descuento (S/ 239.20).

Para las tribunas Occidente y Oriente S/ 129.00, con 15% de descuento (S/ 109.65); zona “No deja de latir” S/ 119.00, con 20% de descuento (S/ 95.20)

Tribuna Norte S/ 49.00 y 15% de descuento (S/ 41.65) y tribuna Occidente CONADIS a S/ 64.50, con 15% de descuento (S/ 54.83)