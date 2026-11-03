Eimy Peralta Gómez, la pequeña artista de 14 años que fue seleccionada en el casting internacional que realizó este año la agrupación Corazón Serrano, actualmente se encuentra en un proceso de formación artística.

Pero la agrupación piurana sorprendió al público durante su presentación por Halloween, la noche del 31 de octubre, al anunciar la incorporación de Eimy Peralta a su familia musical.

La joven subió al escenario y fue presentada por el animador Dani Daniel e interpretó el Mix Vico, recibiendo el aplauso de los asistentes.

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EN FORMACIÓN

Eimy, una chica ayacuchana, por ahora se encuentra en una etapa de formación vocal y escénica, aunque todavía no es integrante de Corazón Serrano, viene preparándose en canto, actuación y baile para una posible incorporación cuando cumpla la mayoría de edad.

En ese casting Sharik Arévalo, de 19 años, fue seleccionada para incorporarse oficialmente al grupo, mientras que Eymi, de 14 años, inició un camino diferente: un proceso de formación artística para prepararse y desarrollar su talento de cara al futuro.

Como parte de esta preparación, viene recibiendo formación en canto, actuación y baile, acompañada por el equipo de la agrupación. La proyección es que, dentro de cuatro años, pueda incorporarse oficialmente a Corazón Serrano.

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PROCESO

Precisamente, como parte de este proceso, la noche del 31 de octubre, durante la presentación de la agrupación por Halloween, Eymi tuvo la oportunidad de compartir escenario con toda la orquesta, una experiencia para que continúe ganando desenvolvimiento, confianza y experiencia escénica

Así, Corazón Serrano no solo apuesta por las voces que hoy forman parte de su delantera musical, sino que también trabaja en la formación de nuevos talentos, acompañando su crecimiento y preparándolos para las oportunidades que puedan llegar en el futuro.

La joven artista logró imponerse entre 15 finalistas, cautivando al jurado con su talento, carisma y potencia interpretativa durante cada una de sus presentaciones y la decisión la tomaron los integrantes de la mesa evaluadora.