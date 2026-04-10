Sharik Arévalo, llega a reforzar a la agrupación de la cumbia piurana.
Sharik Arévalo, llega a reforzar a la agrupación de la cumbia piurana.

Sharik Arévalo, exfinalista del programa “Yo Soy”, ha sido presentada oficialmente como la nueva integrante de la agrupación . Ella llega para reforzar la delantera musical de la emblemática orquesta de cumbia.

La joven cantante ganó el casting internacional de la agrupación e hizo su debut en vivo en Comas, interpretando temas como “No te preocupes por mí” y “Fuera traicionero”.

Sharik Arévalo en su trayectoria destacó como imitadora de Mon Laferte en “Yo Soy” y cuenta con una carrera de solista. Ella comenzó en la música a los 12 años y siete años depués se incorpora a Corazón Serrano, tras un riguroso proceso de selección.

PUEDES VER:

UNA MÁS

La nueva vocalista del grupo piurano pasó varias audiciones junto a otras 13 destacadas cantantes. Asimismo, Eimy Peralta Gómez también fue seleccionada como una de las ganadoras y se sumará a las filas de Corazón Serrano, cumpliendo así el sueño de formar parte de una de las agrupaciones más populares del país.

Se conoció que a último minuto la orquesta sorprendió a sus miles de seguidores al anunciar que no tendrían a una sola ganadora, sino a dos talentosas jóvenes.

Eimy es ayacuchana de tan solo 14 años, que debido a su corta edad, ingresará a una etapa formativa, proceso diseñado por la orquesta en coordinación con sus padres para prepararla musicalmente hasta que cumpla la mayoría de edad o esté lista para debutar profesionalmente.

MIRA ESTO:

DESCANSO

Por otro lado, la agrupación Corazón Serrano anunció unas cortas vacaciones del 6 al 16 de abril. “Estamos recargando energías. Pero tranquilos, este 16 volvemos con todo”, pautearon en su página en las redes sociales

Y es que la orquesta de los hermanos Guerrero Neira, luego de Semana Santa prefirió darse un descanso temporal, sorprendiendo a sus seguidores.

La cantante Kiara Lozano confirmó que estas pausas coinciden con los días feriados de Semana Santa para que ellas descansen con sus familiares y adelantó que la agrupación planea tomar otro descanso más largo en un futuro cercano.

TAGS RELACIONADOS