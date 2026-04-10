Sharik Arévalo, exfinalista del programa “Yo Soy”, ha sido presentada oficialmente como la nueva integrante de la agrupación Corazón Serrano. Ella llega para reforzar la delantera musical de la emblemática orquesta de cumbia.

La joven cantante ganó el casting internacional de la agrupación e hizo su debut en vivo en Comas, interpretando temas como “No te preocupes por mí” y “Fuera traicionero”.

Sharik Arévalo en su trayectoria destacó como imitadora de Mon Laferte en “Yo Soy” y cuenta con una carrera de solista. Ella comenzó en la música a los 12 años y siete años depués se incorpora a Corazón Serrano, tras un riguroso proceso de selección.

PUEDES VER: Agrupación Corazón Serrano en busca de una nueva voz

UNA MÁS

La nueva vocalista del grupo piurano pasó varias audiciones junto a otras 13 destacadas cantantes. Asimismo, Eimy Peralta Gómez también fue seleccionada como una de las ganadoras y se sumará a las filas de Corazón Serrano, cumpliendo así el sueño de formar parte de una de las agrupaciones más populares del país.

Se conoció que a último minuto la orquesta sorprendió a sus miles de seguidores al anunciar que no tendrían a una sola ganadora, sino a dos talentosas jóvenes.

Eimy es ayacuchana de tan solo 14 años, que debido a su corta edad, ingresará a una etapa formativa, proceso diseñado por la orquesta en coordinación con sus padres para prepararla musicalmente hasta que cumpla la mayoría de edad o esté lista para debutar profesionalmente.

MIRA ESTO: Agrupación “Alba del amor” triunfa en Pacaipampa con su música sanjuanera

DESCANSO

Por otro lado, la agrupación Corazón Serrano anunció unas cortas vacaciones del 6 al 16 de abril. “Estamos recargando energías. Pero tranquilos, este 16 volvemos con todo” , pautearon en su página en las redes sociales

Y es que la orquesta de los hermanos Guerrero Neira, luego de Semana Santa prefirió darse un descanso temporal, sorprendiendo a sus seguidores.

La cantante Kiara Lozano confirmó que estas pausas coinciden con los días feriados de Semana Santa para que ellas descansen con sus familiares y adelantó que la agrupación planea tomar otro descanso más largo en un futuro cercano.