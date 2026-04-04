El director y productor de la agrupación “Alba del amor”, el joven Hilario Ríos Córdova, nacido en Pacaipampa, provincia de Ayabaca, de padres humildes, trata de abrirse camino en el mundo musical y en tan sólo cuatro meses acapara las redes sociales.

“Soy el quinto de mis hermanos, terminé mi secundaria y decidí estudiar música en la Escuela Superior José María Valle Riestra. El año pasado compuse mi primera canción “Tu recuerdo”, tema que se lo ofrecí al grupo “ Deleites andinos” , de los hermanos Córdova Berrú” , nos dice Hilario.

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NACE AGRUPACIÓN

También indica que esta canción es de su autoría y arreglo musical y fue grabada en estudio. Esto le dio pie para animarse a sacar adelante un proyecto de un grupo musical con sus hermanos.

“El 3 de diciembre nace el grupo llamado “Alba del amor” y grabé dos temas: “Tu forma de amar” y “El chupetón”; y en febrero de este año “Dueña de mi amor”. En esta última presenté dos temas del maestro Juan Ávila “Me marcharé” y “Tu traición”, refiere.

“Estoy muy agradecido de los fans que al toque han congeniado con la orquesta. Mi objetivo es llegar a la cima con trabajo, esfuerzo y disciplina, sé que con perseverancia se pueden hacer muchas cosas, y demostrar que si podemos con nuestra cumbia sanjuanera y música piurana ”, acotó Hilario Ríos.

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DEL COMPOSITOR

Juan Ávila Medina es un escritor, poeta; músico autodidacta y compositor asociado al APDAYS con temas de diversos géneros. Ha compuestos temas para varias agrupaciones musicales.

Algunos de sus temas son “Mendigo de amor” para Piura Boys; “Se terminó” para Los tremendos; “Con mi amor jugaste” de Chumacero y Orquesta; “La vecina chismosa”, para Sanjuaneros de Huancabamba; “La Casantera” con Juanita Iris y Son de Corazón; “Cállate” de Aldair Armas; “Mil promesas”, El Ampay; “Tú ya me olvidaste” para Sonrisa de Corazón (Sullana) y “Tu traición” y “Me marcharé” para Alba del amor (Pacaipampa).

Además ha compuesto valses (homenaje a su tierra natal, al amor y de homenaje a la madre y padre); además otros con ritmo pop rock, cumbia, cumbia sanjuanera y recientemente huaynos. Su más grande anhelo es que los temas de su autoría suenen en las radios y televisión a nivel nacional.