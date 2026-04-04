El director y productor de la agrupación “Alba del amor”, el joven Hilario Ríos Córdova, nacido en Pacaipampa, provincia de Ayabaca, de padres humildes, trata de abrirse camino en el mundo musical y en tan sólo cuatro meses acapara las redes sociales.
“Soy el quinto de mis hermanos, terminé mi secundaria y decidí estudiar música en la Escuela Superior José María Valle Riestra. El año pasado compuse mi primera canción “Tu recuerdo”, tema que se lo ofrecí al grupo “Deleites andinos”, de los hermanos Córdova Berrú”, nos dice Hilario.
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NACE AGRUPACIÓN
También indica que esta canción es de su autoría y arreglo musical y fue grabada en estudio. Esto le dio pie para animarse a sacar adelante un proyecto de un grupo musical con sus hermanos.
“El 3 de diciembre nace el grupo llamado “Alba del amor” y grabé dos temas: “Tu forma de amar” y “El chupetón”; y en febrero de este año “Dueña de mi amor”. En esta última presenté dos temas del maestro Juan Ávila “Me marcharé” y “Tu traición”, refiere.
“Estoy muy agradecido de los fans que al toque han congeniado con la orquesta. Mi objetivo es llegar a la cima con trabajo, esfuerzo y disciplina, sé que con perseverancia se pueden hacer muchas cosas, y demostrar que si podemos con nuestra cumbia sanjuanera y música piurana”, acotó Hilario Ríos.
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DEL COMPOSITOR
Juan Ávila Medina es un escritor, poeta; músico autodidacta y compositor asociado al APDAYS con temas de diversos géneros. Ha compuestos temas para varias agrupaciones musicales.
Algunos de sus temas son “Mendigo de amor” para Piura Boys; “Se terminó” para Los tremendos; “Con mi amor jugaste” de Chumacero y Orquesta; “La vecina chismosa”, para Sanjuaneros de Huancabamba; “La Casantera” con Juanita Iris y Son de Corazón; “Cállate” de Aldair Armas; “Mil promesas”, El Ampay; “Tú ya me olvidaste” para Sonrisa de Corazón (Sullana) y “Tu traición” y “Me marcharé” para Alba del amor (Pacaipampa).
Además ha compuesto valses (homenaje a su tierra natal, al amor y de homenaje a la madre y padre); además otros con ritmo pop rock, cumbia, cumbia sanjuanera y recientemente huaynos. Su más grande anhelo es que los temas de su autoría suenen en las radios y televisión a nivel nacional.