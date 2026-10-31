Los piuranos celebraron el Día de Canción Criolla por adelantado, con mucha música, bailes y entusiasmo, siendo ocasión propicia para rendir homenaje a los criollos del ayer.

La música criolla refleja además las tradiciones y costumbres del pueblo y qué mejor que el cajón, la guitarra, las castañuelas y el bandoneón, para celebrarlo. Además de los bailes al son del vals, marinera, huayno, tondero y festejo, y también para deleitarnos con nuestra gastronomía.

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PERUANIDAD

En esta fiesta se celebra la peruanidad y la cultura criolla a través de bailes, representaciones musicales en los barrios, plazuelas, peñas criollas y colegios.

Una celebración llena de tradición, identidad y amor por nuestras raíces, donde fortalecemos el orgullo de haber nacido en esta bendita tierra, que tiene una historia importante en la riqueza cultural y popular como las canciones de Felipe Pinglo Alva, que fueron el camino hacia la expansión popular de la canción criolla.

Las criollas de hoy y siempre, las piuranas Gladys Timaná “La morena de oro” y Luisa de Castilla, deleitaron a su publico en sendas ceremonias por esta efemérides.