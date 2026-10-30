Pañuelos y sombreros en el aire, pasos y ritmo cadencioso y picardía conforman el tondero, declarado Patrimonio Cultural de la Nación el 24 de agosto de 1993, por el Instituto Nacional de Cultura, siendo la primera manifestación inmaterial reconocida oficialmente en Piura.

Por su valor como expresión del arte y folclore peruano, el tondero representa la fusión entre culturas indígenas, españolas y africanas, y constituye un símbolo de identidad para los piuranos y un orgullo regional, siendo un patrimonio vivo que se reinventa de generación en generación.

Por ello, este baile tradicional de nuestro Morropón, ha sido declarado el día 29 de octubre como Día Nacional del Tondero, por el Ministerio de Cultura, con el fin de preservar, promocionar y difundir esta danza emblemática.

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SU ORIGEN

Nacida en la tierra de la cerámica y con la cumanana, son reconocidas expresiones de la música y el folclore norteño en el Perú. Estos últimos son expresiones que reflejan el espíritu alegre y creativo de la gente de Morropón y se caracteriza por su alegría, ritmo y picardía.

El tondero está emparentado con la Marinera y la Zamacueca y, según estudiosos, su origen se remonta a la época colonial, éste simboliza el coqueteo entre la mujer y el hombre y se inicia con un rodeo donde la pareja marca su terreno, luego vienen los careos y huidas que representan la conquista amorosa y culmina con una fuga en la que los bailarines muestran su destreza mediante zapateos espontáneos, celebrando la unión de pareja.

Según la historia, el tondero en sus inicios tuvo como música lo expresado bajo el ritmo del arpa y el checo (instrumento africano antecesor del cajón peruano).

Pasado un tiempo, la guitarra, el cajón y la cuchara se consolidaron como su base instrumental para que las parejas den rienda suelta al zapateo.

Ellas visten unas polleras amplias y blusas claras con blondas, mantas y otras lo hacen con accesorios, como mates y cántaros y en sus orejas lucen las dormilonas de Catacaos, piezas de filigrana, un símbolo indiscutible de la identidad y la orfebrería de Piura.

Mientras los hombres usan camisa blanca, pantalón negro, sombrero de paja, faja y poncho y luce descalzo para el baile, como dice el dicho “a pata pelada”, y con pañuelos blancos en mano.

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HEREDEROS

En el Centro Cultural Tondero Piuranidad, en Morropón, aún existen “los guardianes del tondero”, que en cada vuelta, en cada zapateo y en cada fuga reflejan la memoria, historia y el orgullo por nuestra tierra.

Se trata de don Nicanor Sandoval y doña Julia Bello, “La Morena de Oro”, que son mucho más que grandes tonderistas, son tesoros humanos vivos de nuestra identidad piurana.

Ellos, a pesar de los años, siguen hablando y bailando el lenguaje del tondero. Con cadencia, picardía, elegancia y una alegría que contagia, mantienen viva esa esencia del estilo morropano, transmitiendo a las nuevas generaciones una tradición que no debe perderse.

Esta asociación cultural opera en Piura desde el año 2015 para reconocer, valorar y promover la salvaguardia del tondero como la expresión cultural más fecunda de los piuranos.