Ayer se recordaron los 32 años desde que el Instituto Nacional de Cultura declaró al baile del tondero como Patrimonio Cultural de la Nación, mediante la Resolución Jefatural N° 457 del 24 de agosto de 1993. Lo reconoció por ser una expresión propia del arte popular y del folclore peruano.

La comuna piurana lo festejó con un evento en la plaza de armas, al tiempo de recordar el Día Mundial del Folklore, con espectáculo lleno de música, color y tradición, donde se trató de difundir y promover las expresiones artísticas regionales, revalorar la danza y la música como símbolos de identidad.

ESPECTÁCULO

Contó con la participación de varias academias y escuelas de danzas folclóricas, además tuvo la presencia de la Reina del Tondero de Morropón, Milagros Feria López, y del campeón de tondero Jack Córdova Montenegro, quienes realzaron la celebración con su arte.

El baile del tondero nació en Morropón, género musical criollo del norte peruano que deriva sus atributos y mestizajes a tres etnias o razas. Es en el norte en la época colonial donde surge la africanización de los ritmos en los ahora descendientes afroperuanos.