Establecimientos fueron sancionados por carecer de documentación vigente
Establecimientos fueron sancionados por carecer de documentación vigente

Dos agroveterinarias que carecían de documentación fueron clausuradas en un operativo realizado por la Fiscalía de Prevención del Delito, Senasa y Municipalidad Distrital de Bellavista, en la .

Uno de los establecimientos está situado en la calle Puno, donde constataron que no contaba con la licencia de funcionamiento actualizada. Ante ello, fue multado con el 2% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) y ordenaron la clausura hasta la subsanación del trámite documentario.

Mientras otro local en la misma calle, tenía vencido el certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE / Defensa Civil). En consecuencia, le aplicaron el 50% de una UIT y la clausura temporal por 10 días. En tanto, respecto a los productos, les otorgaron 8 días para que actualicen la autorización sanitaria.

TAGS RELACIONADOS