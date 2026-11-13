Dos agroveterinarias que carecían de documentación fueron clausuradas en un operativo realizado por la Fiscalía de Prevención del Delito, Senasa y Municipalidad Distrital de Bellavista, en la provincia Sullana.

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Uno de los establecimientos está situado en la calle Puno, donde constataron que no contaba con la licencia de funcionamiento actualizada. Ante ello, fue multado con el 2% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) y ordenaron la clausura hasta la subsanación del trámite documentario.

Mientras otro local en la misma calle, tenía vencido el certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE / Defensa Civil). En consecuencia, le aplicaron el 50% de una UIT y la clausura temporal por 10 días. En tanto, respecto a los productos, les otorgaron 8 días para que actualicen la autorización sanitaria.