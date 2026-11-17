Un mototaxista identificado como Práxedes Hernández Núñez, de 41 años, resultó mal herido, luego que el vehículo que manejaba se despistó cuando se trasladaba por la carretera Sullana-Alamor, en la provincia de Sullana.

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El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 0+800 del distrito de Marcavelica, hasta donde los efectivos de la Policía de Carreteras de Marcavelica acudieron y trasladaron al conductor al Hospital de Especialidades ubicado en la carretera Sullana-Paita.

El médico de turno le diagnosticó traumatismo encéfalo craneano (TEC) y fractura de muñeca, quedando internado en dicho nosocomio bajo observación médica. Mientras la mototaxi fue trasladada a la comisaría de Maravelica para las diligencias correspondientes.