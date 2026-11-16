La Dirección Zonal 1 del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó sobre acumulados de precipitación de hasta 76.6 litros por metro cuadrado en la región Piura, registrados desde la noche del domingo hasta la madrugada de hoy lunes.

Según el reporte meteorológico, la estación EMA/PLU Hacienda Bigote registró el nivel más alto de lluvias acumuladas con 76.6 milímetros, cifra correspondiente al periodo comprendido entre las 7:00 a. m. del 15 de noviembre y las 7:00 a. m. del 16 de noviembre de 2026.

Asimismo, las estaciones Salitral, Partidor y Malacasi reportaron acumulados de hasta 57.4 mm/día, 53.9 mm/día y 43.4 mm/día, respectivamente. Por su parte, la EMA Canchaque alcanzó los 41.6 mm, Tambogrande 41.1 mm, Morropón 35 mm y la estación Hacienda Barrios 34.1 mm.

Ante las intensas lluvias registradas la noche del domingo, una miniván procedente de Huancabamba terminó volcada al intentar cruzar la quebrada Río Seco. Afortunadamente, los pasajeros fueron auxiliados a tiempo.

Por otro lado, las precipitaciones del último domingo dejaron inundados varios ambientes de la I. E. San Agustín, ubicada en el distrito de La Matanza, provincia de Morropón.

Mientras tanto, en la ciudad de Piura, una lluvia ligera de 3.4 milímetros bastó para inundar diversas calles, poniendo en riesgo la integridad de los peatones.