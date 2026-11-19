Las clases presenciales en los colegios públicos de la región Piura finalizarán el viernes 27 de noviembre, ante el riesgo inminente de lluvias intensas, inundaciones y desbordes asociados al fenómeno El Niño.

Así lo establece la Directiva N.° 017-2026/GOB.REG.PIURA-DREP-D, emitida el pasado 22 de julio por la Dirección Regional de Educación de Piura (DREP), que dispone la reprogramación del calendario escolar para proteger la integridad física y socioemocional de la comunidad educativa.

La normativa comprende a las instituciones y programas educativos públicos y privados de Educación Básica de toda la región, aunque contempla excepciones para los colegios particulares.

¿Por qué se adelanta el fin de las clases escolares en Piura?

De acuerdo con el documento, las autoridades educativas dispusieron la reprogramación de 13 días lectivos para garantizar el cumplimiento de la meta mínima de 160 días de clases, sin alterar las jornadas semanales.

La decisión responde al escenario de vulnerabilidad que enfrenta la región ante los posibles efectos del fenómeno El Niño 2026-2027.

Según el diagnóstico incluido en la directiva regional, se han identificado 664 locales escolares en condiciones de riesgo alto y muy alto, situación que expone a 44.373 estudiantes y 2.807 docentes.

¿Qué pasará con las clases en los colegios privados de Piura?

La Dirección Regional de Educación de Piura autorizó excepcionalmente a las instituciones educativas privadas a prolongar sus actividades pedagógicas después del 27 de noviembre mediante la modalidad virtual o remota.

Sin embargo, si las condiciones climatológicas lo permiten, los colegios particulares también podrán continuar con las clases presenciales, conforme a su calendarización institucional.

Docentes continuarán trabajando durante diciembre

Aunque las clases presenciales en los colegios públicos concluirán en noviembre, los docentes continuarán desarrollando sus labores durante diciembre, como parte de las denominadas semanas de gestión.

Durante este periodo, los profesores deberán registrar las calificaciones finales, elaborar los informes de progreso de los estudiantes, evaluar los planes de gestión del riesgo de desastres y preparar materiales educativos para el año escolar 2027.

Estas actividades podrán desarrollarse de manera virtual o remota si las condiciones climáticas lo justifican.

Restricciones para desfiles y fiestas de promoción en Piura

La directiva regional también establece la prohibición de realizar desfiles cívicos escolares, pasacalles, fiestas de aniversario o de promoción y actividades extracurriculares masivas que impliquen la pérdida de horas lectivas o expongan a los estudiantes a la radiación solar.

Asimismo, contempla la posibilidad de suspender las clases presenciales antes del 27 de noviembre si se registran lluvias extremas o inundaciones que comprometan la seguridad de la comunidad educativa.

Ante estas circunstancias, las instituciones deberán implementar estrategias de enseñanza a distancia mediante plataformas virtuales o materiales físicos de aprendizaje.