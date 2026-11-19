Dos de los presuntos responsables de los últimos asaltos y robos, mediante la modalidad del marcaje, fueron intervenidos tras una intensa persecución que se inició en Sunampe y concluyó en la zona de Grocio Prado.

Se trata de Jhon Almeyda de 28 años (a) “Caballo” y Diego Huamán (31) (a) “Gringacho”, quienes -según información policial- serían parte de la banda denominada “Los malvivientes del marcaje 2.0”.

Persecución policial

En las últimas semanas clientes que retiraron considerables sumas de dinero de entidades bancarias ubicadas en la calle Lima y también en la av. Óscar R. Benavides, en Chincha Alta, fueron seguidos por dos sujetos a bordo de una motocicleta y despojados del dinero que llevaban. La modalidad en todos los hechos era el marcaje a las víctimas para perpetrar el atraco a mano armada.

Los agentes de la División Regional de Inteligencia con apoyo de los efectivos del Departamento de Investigación Criminal siguieron los pasos a los integrantes de la banda. Tras un paciente trabajo policial se pudo identificar a los sujetos que vendrían participando en estos hechos criminales. Uno fue descubierto en el sector Santo Toribio en Sunampe y el otro en un lugar distinto.

Los facinerosos trataron de escapar desatándose una intensa persecución, con intercambio de disparos. El contingente policial evitó la fuga, siendo enmarrocados, prácticamente, en simultáneo alias “caballo” y “gringacho”. En el registro personal y a los vehículos en los que se desplazaban se encontró envoltorios de pasta básica de cocaína, así como un arma de fuego con municiones.

Ambos sujetos quedaron en calidad de detenidos en la sede de la unidad especializada por su presunta participación en los delitos contra la salud pública (tráfico ilícito de drogas), contra el patrimonio (robo agravado en la modalidad de marcaje). Además, enfrentan acusación por tentativa de homicidio y por resistencia o desobediencia a la autoridad. Las diligencias continúan en la sede policial con presencia fiscal.

La policía investiga el nivel de participación de cada uno de estos en los ocho últimos asaltos mediante el marcaje, ocurridos en menos de dos meses en la provincia de Chincha. El monto de dinero robado de todos esos hechos bordea los 300 mil soles, en agravio de empresarios, comerciantes y otros.

EL DATO: Las investigaciones continúan para ubicar a los demás implicados en esta red delictiva que se presume ingresaba a las entidades bancarias, en donde identificaban a las víctimas que retiraban fuertes sumas de dinero. Esa información era proporcionada a los asaltantes.

LA CIFRA: 100 mil soles fue el monto más alto robado por los facinerosos.

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