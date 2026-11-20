El nombre de Tacna fue enaltecido por los padres, docentes y estudiantes del colegio Manuel A. Odría al ocupar el primer lugar a nivel nacional del concurso a la excelencia en la gestión del servicio alimentario, organizado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a través del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

La subdirectora de educación primaria, Luz María Franco Díaz, resaltó que ganaron en la categoría de comidas calientes a través de la experiencia presentada: “Sabores que nutren experiencias que transforman: innovando el desayuno escolar PAE”.

Padres volcaron ingenio culinario

Explicó que buscaron nuevas formas de preparación de los alimentos entregados por el Programa de Alimentación Escolar como la avena y la alverjita verde, que muchas veces son rechazados por los niños.

Es así que organizaron el “Avena Fest”, en el cual los padres presentaron tortas de tres leches de avena, sopa de avena, panqueques de avena, galletas y otros. También el “Master chef de alverjita verde”, donde hubo hamburguesa, manjares, queques, ensaladas y otros, todos de alverjita. Todos estos potajes fueron incluidos en el menú de desayuno diario de los niños.

La subdirectora aprovechó este momento de victoria para invocar a los padres a que cumplan con el pago de las cuotas por la preparación del desayuno escolar.