Mario Irivarren, Laura Spoya y Rafael Cardozo se pronunciaron sobre el incidente ocurrido el último domingo durante la presentación de ‘Nadie dice nada’, de Luzu TV, en Lima. El momento se produjo cuando Francho Sierralta, vinculado al ampay del yate en Argentina difundido por Magaly Medina, fue reconocido y señalado por los asistentes como uno de los protagonistas del escándalo.

“ Para qué te pones para la foto. Si sabes que tienes rabo de paja no te pones para la foto, lo evitas ”, expresó Spoya, quien fue interrumpida por Mario Irivarren, expareja de Onelia Molina, con quien terminó su relación tras el mismo ampay.

“ En honor a la verdad, no se imaginó pues... a veces ni te detienes a pensar que algo como esto puede pasar... hay que ser bien huev... ”, indicó Mario Irivarren.

En tanto, Rafael Cardozo salió en defensa de Francho Sierralta y señaló que, en su caso, “triunfó el amor”, pues su esposa decidió perdonarlo y ambos continuaron con su matrimonio.

Irivarren también bromeó sobre el lugar que ocupó su amigo durante el espectáculo. “ Mi compadre se sienta primerito todavía, mejor que se pare con un letrero, y cuando lo enfocan la gente comienza a gritar ”, comentó.

Asimismo, destacó que Nico, conductor de Luzu TV, decidió detener la dinámica al percatarse de que la esposa de Sierralta estaba presente. “ Es que se da cuenta que su esposa está al lado, eso me gustó, pudo haber seguido, pero decidió pararlo... a mí sí me dio penita su esposa ”, comentó Laura.

“ A la gente tu explicación le vale verg..., tu perdón le vale, tu comunicado le vale, cómo te sientes te vale, la manera en cómo te expreses le vale verg... solo quieren jodert.. ”, añadió Irivarren respecto a las críticas que recibió Francho Sierralta.

Francho Sierralta, protagonista del ‘ampay’ en el yate junto a Said Palao y Mario Irivarren, es expuesto en show de Luzu TV

La presencia de Francho Sierralta en ‘Nadie dice nada’, espectáculo de Luzu TV realizado en Lima, desató una ola de críticas y comentarios en redes sociales. El personaje alcanzó notoriedad en marzo de 2026, luego de que Magaly Medina difundiera imágenes en las que aparecía junto a Said Palao y Mario Irivarren durante una fiesta con mujeres en Argentina, como parte de la despedida de soltero de este último. El ampay se produjo semanas después de que Sierralta contrajera matrimonio con Nathalie Galleno Mendoza.

En medio de la interacción con los asistentes, los conductores de Luzu TV plantearon una interrogante: “¿Es verdad que las mujeres peruanas son enojonas?“. La consulta llevó a Nico a fijarse en Sierralta, quien estaba entre el público junto a su esposa, que aparentemente le habría dado una nueva oportunidad tras el escándalo.

La presencia de Sierralta no pasó inadvertida entre los asistentes, quienes comenzaron a señalarlo y a gritarle “¡Infiel!“. Los espectadores también le explicaron a Nico quién era el hombre que tenía frente a él y le recordaron que, días después del ampay, la ‘Urraca’ se comunicó en vivo con los integrantes de Luzu TV para comentar los detalles del escándalo.

Francho Sierralta no respondió a los comentarios del público y se limitó a mostrar una sonrisa nerviosa. A su lado, su esposa evidenciaba incomodidad ante la situación. Incluso, uno de los asistentes se levantó para explicarle a Nico los detalles del escándalo, mientras que Ric La Torre, quien también se encontraba en el lugar, hizo con las manos el gesto de los ‘cachos’.

De acuerdo con lo relatado por el tiktoker, algunos asistentes aseguraron que Nathalie Galleno Mendoza abandonó el teatro entre lágrimas y que Francho Sierralta salió detrás de ella. En las imágenes difundidas se observa al empresario retirándose del recinto donde se desarrollaba el espectáculo de Luzu TV.