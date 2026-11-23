El obispo de Chiclayo, monseñor Edison Farfán Córdova, hizo un llamado a la población a convertir el mensaje que dejó el papa León XIV durante su visita apostólica en compromisos concretos con la sociedad. El prelado sostuvo que este acontecimiento no debe quedar únicamente en el recuerdo, sino que debe impulsar una renovación de la fe y acciones en favor de los demás.

El pronunciamiento fue expresado en una carta de agradecimiento que difundió con motivo de la visita del pontífice a la Diócesis de Chiclayo. En el documento, Farfán destacó la importancia de que este acontecimiento trascienda su dimensión histórica y se refleje en la vida cotidiana de la comunidad.

“Que su visita no permanezca solo en nuestro recuerdo, sino que renueve nuestra fe y se traduzca en gestos concretos de fraternidad, solidaridad, justicia y compromiso cristiano”, señaló el obispo.

En la misiva, también expresó su reconocimiento a las instituciones, autoridades, organizaciones, comunidades, movimientos eclesiales y ciudadanos que contribuyeron a preparar y organizar la visita apostólica. De manera especial, agradeció a los sacerdotes, religiosos, laicos, jóvenes y medios de comunicación.

El representante de la Iglesia católica en Chiclayo destacó que la participación de estos sectores permitió mostrar al Perú y al mundo el rostro acogedor, fraterno y solidario del pueblo chiclayano. Asimismo, valoró el testimonio de fe, comunión y corresponsabilidad que dejó esta experiencia.

Finalmente, monseñor Farfán exhortó a continuar construyendo una Iglesia más fraterna, misionera y comprometida con el Evangelio, especialmente con los pobres y necesitados. También pidió mantener las oraciones por la salud del papa León XIV y por la fecundidad de su ministerio petrino.