El hospital regional Honorio Delgado Espinoza contará con nuevos equipos médicos valorizados en S/ 18 millones 941 mil 722. La adquisición permitirá renovar parte de su equipamiento quirúrgico y mejorar las condiciones en las que se realizan las operaciones a los pacientes de Arequipa y otras regiones del sur del país.

La compra comprende un sistema de cirugía neuroendoscópica, cuatro equipos de cirugía laparoscópica, tres equipos de arco en C, seis máquinas de anestesia, tres ventiladores mecánicos, cinco mesas de operaciones hidráulicas eléctricas, diez lámparas quirúrgicas de techo, un ventilador de transporte y once electrobisturíes.

Con estos equipos, el establecimiento fortalecerá sus salas de operaciones, realizar intervenciones con mayor precisión y ampliar la atención de procedimientos especializados. Además, la tecnología laparoscópica permitirá efectuar cirugías mínimamente invasivas, que requieren incisiones más pequeñas que las operaciones convencionales.

Aunque no hay fecha de entrega, la adquisición se concretará mediante la modalidad de Obras por Impuestos, luego de que el Gobierno Regional de Arequipa uscriba un convenio con la empresa Roca S.A.C.

El director del hospital, Carlos Medina Linares, destacó que la incorporación de estos equipos permitirá mejorar la atención especializada. Por su parte, la gerente regional de Salud, María de los Ángeles Choque Huaco, señaló que el establecimiento, que tiene 66 años de funcionamiento, necesita renovar sus equipos e infraestructura para responder a la demanda de los pacientes.