Brigadistas de salud participaron en el tradicional Barrido de Yauca, donde brindaron apoyo y atención ante cualquier eventualidad que pudiera presentarse durante esta actividad de fe y tradición que congrega a numerosos participantes.

Atención en salud

El personal de salud estuvo desplegado como parte de las acciones preventivas y de vigilancia, con el objetivo de responder de manera inmediata ante posibles situaciones que pudieran poner en riesgo la salud o seguridad de los asistentes.

La presencia de los brigadistas permitió reforzar las medidas de prevención y atención durante el desarrollo de la jornada, contribuyendo a brindar mayores condiciones de seguridad a quienes participaron de esta tradicional actividad.

La labor forma parte de las acciones de prevención y respuesta que se implementan durante actividades de concentración de personas, priorizando la atención oportuna ante cualquier eventualidad. Estarán situados hasta el recorrido procesional, que es el domingo 27 de setiembre.

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