En el marco de las celebraciones por la festividad de la Virgen del Rosario de Yauca, la Red de Salud Ica, en coordinación con la Dirección Regional de Salud (DIRESA) Ica, movilizó a un equipo de 70 brigadistas para brindar atención médica a los miles de peregrinos que llegaron al santuario ubicado en el desierto iqueño.

Cobertura médica

Luis Peña Bustamante, representante de la Red de Salud Ica, informó que este esfuerzo se viene realizando cada año como parte del compromiso con la salud pública durante eventos de gran concurrencia:

“Somos brigadistas de la Red de Salud Ica. Venimos trabajando todos los años en conjunto con brigadistas de la Dirección Regional de Salud. Estamos apoyando para que los fieles lleguen bien y regresen bien a sus casas”.

La atención inició el pasado 26 de setiembre y se reforzó durante los días centrales de la festividad, el 4 y 5 de octubre, fechas en las que miles de fieles caminaron durante horas bajo el sol para llegar al santuario.

Entre los 70 profesionales desplazados se contaron médicos, enfermeras, técnicos en enfermería, laboratoristas y personal administrativo, distribuidos en distintos puntos estratégicos de atención.

La Red de Salud Ica reportó una proyección de más de 100 atenciones médicas, siendo las causas más comunes entre casos de hipertensión arterial, descompensaciones por diabetes, pacientes oncológicos con necesidades especiales, golpes de calor y deshidratación debido a la caminata prolongada bajo altas temperaturas.

