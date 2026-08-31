El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, informó que se analiza la posibilidad de trasladar algunos coches de Caltrain a distintas regiones del sur del Perú.

El burgomaestre precisó que, de los cerca de 100 coches que llegaron al Perú desde Estados Unidos, se analiza la posibilidad de trasladar algunos a las regiones de Tacna o Puno.

“ Son casi 100, son 96 o 97 coches. Entonces, hay la posibilidad de que se le pueda llevar un servicio de primer nivel a la ciudad de Puno, a la ciudad de Tacna, y hay conversaciones que se han venido tratando de forma preliminar aún con los gobernadores de estas ciudades. Si esto requiere una modificación de la donación, decir esto con claridad, tendremos que hablar con la empresa Caltrain de los Estados Unidos ”, señaló durante la supervisión de obras de la Vía Expresa Grau.

Como se recuerda, el gobernador regional de Tacna remitió un oficio al alcalde de Lima para solicitar el inicio de mesas de diálogo que permitan evaluar la transferencia del material ferroviario de la empresa estadounidense Caltrain, actualmente ubicado en la capital.

La iniciativa tiene como objetivo contribuir a la renovación integral de la infraestructura del ferrocarril Tacna-Arica, cuyo expediente técnico ya cuenta con autorización.

Masacre en Trujillo: Renzo Reggiardo pide al Congreso aprobar facultades legislativas para enfrentar delincuencia

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, pidió al Congreso aprobar el pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo para adoptar nuevas medidas frente a la delincuencia. El burgomaestre cuestionó que algunos parlamentarios puedan retrasar su evaluación por razones políticas y sostuvo que el país no puede esperar ante el avance de la violencia criminal.

Cuestiona demora del Congreso

Reggiardo señaló que los congresistas deben asumir responsabilidad ante la ciudadanía si continúan postergando la decisión sobre las facultades solicitadas por el Gobierno. El alcalde sostuvo que quienes bloqueen o dilaten su aprobación deberán responder por las consecuencias de esa decisión.

“Y responsabilizaremos los peruanos, aquellos congresistas que están bloqueando las facultades legislativas, que por cálculo político es increíble esto, pretenden bloquear las facultades legislativas o dilatarlas. No podemos esperar más tiempo”, expresó.

Advierte sobre circulación de armas

Reggiardo también planteó atender la circulación de armas de fuego como parte de las medidas contra la inseguridad ciudadana. El alcalde consideró que esta problemática requiere acciones adicionales a las que puedan aprobarse mediante las facultades legislativas.

El burgomaestre sostuvo que el Estado debe trabajar para reducir la disponibilidad de armamento utilizado en hechos criminales. Su planteamiento fue formulado en el contexto de los recientes episodios de violencia registrados en el país.

“Y quiero decir algo más, el gran problema aquí, uno de los grandes problemas vinculados al de la inseguridad, son las armas de fuego. Es momento de trabajar también en combatir la enorme proliferación de armas de fuego, más allá de las facultades legislativas que el Congreso tendrá que aprobar y lo debe hacer con responsabilidad”, sostuvo.

Reggiardo reiteró que enfrentar la delincuencia requiere la intervención coordinada de las autoridades estatales. Asimismo, insistió en que el caso de Trujillo debe ser esclarecido hasta identificar a todos los responsables.