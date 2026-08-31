El partido Ahora Nación pidió la renuncia del comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, tras el asesinato de cuatro personas y el secuestro del empresario minero Jens Marty Lara Tantaquilla, registrados el último domingo en Trujillo. El Comité Ejecutivo Nacional y la bancada parlamentaria de la agrupación cuestionaron la conducción de la seguridad ciudadana y solicitaron al Gobierno asumir responsabilidades frente a la situación.

La agrupación sostuvo que el ataque, perpetrado por delincuentes que habrían simulado una intervención policial, evidencia problemas en la conducción de la institución. Por ello, planteó que la permanencia de Arriola al frente de la PNP debe llegar a su fin.

“Exigimos la renuncia del comandante general Óscar Arriola. Su continuidad ya no es sostenible”, solicitó el partido.

¡ARRIOLA DEBE RENUNCIAR!

El brutal ataque en Trujillo confirma el fracaso de su gestión frente al crimen. El país necesita seguridad, no más excusas. pic.twitter.com/Yo7Es9Apvi — BANCADA AHORA NACIÓN (@BancadaAN) August 31, 2026

Cuestionan pedido de facultades legislativas

El partido también se refirió al pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo y sostuvo que estas atribuciones no pueden sustituir las decisiones que corresponden al Gobierno. En ese sentido, pidió que la administración de Keiko Fujimori asuma directamente las acciones necesarias para enfrentar la criminalidad.

“Las facultades legislativas no reemplazan el liderazgo, la estrategia ni las decisiones que el Ejecutivo puede y debe tomar hoy”, expresó la bancada.

En dicho pronunciamiento también se hace un llamado a adoptar medidas frente a la violencia que afecta a distintas zonas del país. La bancada señaló que desde el Congreso fiscalizará los resultados de las acciones destinadas a combatir la delincuencia.

“El Perú no puede seguir gobernado por el miedo. Desde el Congreso exigiremos los resultados que hoy nadie está dando”, subrayó.

López Chau ofrece plan contra la inseguridad

Horas antes del mensaje, el líder de Ahora Nación y senador Alfonso López Chau puso a disposición del Ejecutivo el plan de seguridad ciudadana elaborado por su organización durante las últimas elecciones generales. El dirigente señaló que, pese a que su partido no obtuvo la Presidencia, la propuesta puede ser utilizada para enfrentar la criminalidad.

López Chau también mencionó la composición parlamentaria alcanzada por su agrupación, que cuenta con cuatro senadores y 10 diputados. El senador sostuvo que su organización mantiene disposición para contribuir con propuestas frente a la situación de inseguridad.

“Aquí estamos unidos todos. Todos condenamos este tema. Y yo creo que no ha habido un solo partido que no haya dicho que hay que actuar con mano dura y hay que actuar rápidamente. Nosotros teníamos un plan para resolverlo. Lamentablemente, el pueblo ha decidido otra cosa, le ha dado el triunfo a Fuerza Popular. A nosotros nos ha dado cuatro senadores y 10 diputados, pero nuestro plan está al servicio del país”, indicó.