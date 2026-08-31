El Gobierno continúa evaluando cambios en la distribución de los feriados nacionales. El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, afirmó que trasladar determinadas fechas al lunes es una medida “compleja” y planteó como una alternativa concentrar tres feriados vinculados a las Fuerzas Armadas alrededor del 27 de julio.

Sheput, quien asumió como titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) el 28 de julio de 2026, realizó estas declaraciones en una entrevista con Tenemos que hablar, programa de YouTube de El Comercio.

“Estamos evaluando porque es un tema bien complejo, aparenta ser fácil lo de pasar todo para el lunes”, sostuvo el ministro.

Sheput propone un “gran feriado” desde el 27 de julio

Entre las alternativas que analiza el Ejecutivo, Sheput mencionó la posibilidad de reorganizar tres feriados vinculados a las Fuerzas Armadas y agruparlos alrededor de las celebraciones de Fiestas Patrias.

“Tenemos que revisar opciones, una de ellas es que tres feriados de las Fuerzas Armadas pasen al 27 de julio. De esta manera, tendríamos un gran feriado”, señaló.

La propuesta aún se encuentra en evaluación y no constituye, por ahora, un cambio aprobado en el calendario nacional.

El propio Sheput había indicado a fines de julio que el Gobierno no tenía previsto aumentar ni eliminar el número total de feriados sin una evaluación previa de sus impactos.

¿La ley vigente obliga a trasladar los feriados al lunes?

Durante la entrevista, el ministro recordó que el Decreto Legislativo 713, promulgado originalmente en 1991, contempló el traslado de determinados feriados al lunes.

Sin embargo, la regulación fue modificada posteriormente.

El texto vigente del artículo 7 del Decreto Legislativo 713, sustituido por la Ley 26331 en 1994, establece que los feriados nacionales incluidos en la norma se celebran en la fecha correspondiente. El traslado al lunes inmediato posterior se mantiene para otros feriados no laborables de ámbito no nacional o gremial.

Por ello, un eventual traslado generalizado de los actuales feriados nacionales requeriría cambios en la regulación vigente.

En 2025, la Comisión de Trabajo del Congreso ya aprobó un dictamen que planteaba trasladar determinados feriados al lunes para generar fines de semana largos, promover el turismo interno y reducir el impacto sobre la productividad.

Consejo Nacional de Trabajo debatirá el sueldo mínimo

Sheput también adelantó que el próximo jueves 3 de septiembre se reunirá el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE), instancia de diálogo tripartito entre Gobierno, trabajadores y empleadores.

Entre los temas anunciados se encuentran la Remuneración Mínima Vital (RMV), la formalización laboral y posibles medidas frente a los efectos del fenómeno de El Niño.

El Gobierno ha anunciado previamente su intención de iniciar el proceso para incrementar la RMV, actualmente fijada en S/1.130, hasta S/1.300, propuesta que deberá pasar por la discusión del Consejo Nacional de Trabajo.

MTPE busca establecer una fórmula para revisar la RMV

Respecto al salario mínimo, Sheput afirmó que buscará establecer una fórmula que reduzca las controversias que suelen producirse cada vez que se plantea una modificación.

“Quiero implementar de una vez por todas una fórmula que evite ese tipo de discusiones”, señaló.

El Consejo Nacional de Trabajo es el principal espacio institucional de concertación sociolaboral del país y reúne a representantes del Ejecutivo, organizaciones sindicales y gremios empresariales. A inicios de agosto, Sheput ratificó a Jorge Alberto Larrea De Rossi como secretario técnico del CNTPE y señaló que la remuneración mínima sería uno de los temas prioritarios del diálogo.

¿Qué plantea Trabajo ante los efectos de El Niño?

Otro punto que será abordado es el impacto que un fenómeno climático adverso podría producir sobre empresas y trabajadores.

Sheput señaló que algunas actividades podrían sufrir paralizaciones que generen situaciones de desempleo temporal o dificultades para mantener las operaciones.

“En conjunto con todos ellos hay que ver los mecanismos adecuados para que los trabajadores no se perjudiquen y los empleadores tampoco”, indicó.

La intención del MTPE es que empleadores y trabajadores participen en el diseño de posibles mecanismos laborales aplicables frente a escenarios en los que determinadas empresas no puedan producir o vender temporalmente.

Informalidad y automatización también entran en la agenda

El ministro también identificó a la informalidad y la automatización como desafíos que pueden modificar la estructura del empleo y el financiamiento de la seguridad social.

Sheput puso como ejemplo al Sistema Nacional de Pensiones administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP), cuya recaudación depende de los aportes de trabajadores formales.

Según explicó, una menor participación del empleo formal reduce la cantidad de trabajadores que contribuyen al sistema.

A este desafío se añade, sostuvo, la automatización: las empresas pueden incrementar su productividad utilizando nuevas tecnologías y, al mismo tiempo, necesitar menos trabajadores en determinadas actividades.

Para el titular del MTPE, estos cambios obligan a revisar las políticas de empleo, formalización y protección social frente a una estructura laboral que está evolucionando.