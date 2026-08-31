El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli Ruiz, consideró que el Congreso de la República no debería oponerse al pedido de delegación de facultades legislativas presentado por el Gobierno, especialmente en materia de seguridad ciudadana.

En declaraciones a Radio Nacional, Vinelli sostuvo que la lucha contra la delincuencia constituye una de las principales demandas de la población y afirmó que el Ejecutivo necesita mayores herramientas legales para responder a la inseguridad.

“Nadie se va a oponer”, señaló al referirse a la posibilidad de que el Congreso apruebe el pedido del Gobierno.

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Gobierno plantea nuevas medidas contra el crimen organizado

Vinelli explicó que la seguridad ciudadana ocupa el primer eje de la solicitud de facultades enviada al Parlamento.

Entre las medidas planteadas mencionó la posibilidad de calificar a determinadas organizaciones criminales como grupos hostiles, con el objetivo de ampliar las herramientas disponibles para enfrentarlas.

También señaló que el Ejecutivo busca modificar la normativa para facilitar la expulsión de ciudadanos extranjeros que cometan delitos en el Perú.

“No creo que el Congreso se oponga a que reforcemos los trabajos de seguridad porque es una problemática vigente y que la gente está reclamando”, expresó el ministro.

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Vinelli vincula pedido de facultades con crimen en Trujillo

El ministro también se refirió al secuestro de un empresario y al asesinato de cuatro personas registrado en Trujillo.

Vinelli recordó que la presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció que el Gobierno utilizará los recursos disponibles del Estado para enfrentar la criminalidad.

En ese contexto, señaló que la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas forman parte de la respuesta planteada por el Ejecutivo frente a la escalada de violencia.

El ministro destacó además el desplazamiento del titular de Defensa, Rafael Belaunde, hacia La Libertad para supervisar las acciones desplegadas en Trujillo.

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PNP y Fuerzas Armadas reforzarían acciones de seguridad

Vinelli sostuvo que el Ejecutivo busca una intervención más activa de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas frente al crimen organizado.

Según explicó, estas instituciones deberán reforzar operaciones en zonas consideradas críticas y apoyar las acciones destinadas a devolver seguridad a la población.

El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, ya anunció operaciones de rastrillaje y cercos territoriales en Trujillo como parte de la respuesta estatal frente a los recientes hechos criminales.

Ejecutivo solicita facultades legislativas por 120 días

El Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley para solicitar al Congreso facultades legislativas por un periodo de 120 días calendario.

La iniciativa contiene 66 pedidos distribuidos en ocho materias, entre ellas seguridad ciudadana, fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas, promoción del empleo, desarrollo productivo, simplificación administrativa, régimen tributario, modernización del Estado y vivienda y saneamiento.

Vinelli consideró que el Parlamento debería evaluar el pedido con rapidez debido a la gravedad de la situación de inseguridad.

El ministro también había señalado previamente que los integrantes del Gabinete acudirán al Congreso para sustentar las propuestas y buscar respaldo político para su aprobación.

Inseguridad se convierte en prioridad del Gobierno

Las declaraciones de Vinelli se producen en medio de una creciente preocupación por los homicidios, extorsiones y secuestros registrados en distintas regiones del país, especialmente en el norte.

El Gobierno sostiene que la delegación de facultades permitirá realizar cambios normativos con mayor rapidez para enfrentar a organizaciones criminales.

La aprobación, modificación o rechazo de las propuestas dependerá finalmente del Congreso de la República.