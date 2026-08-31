El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, pidió al Congreso aprobar el pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo para adoptar nuevas medidas frente a la delincuencia. El burgomaestre cuestionó que algunos parlamentarios puedan retrasar su evaluación por razones políticas y sostuvo que el país no puede esperar ante el avance de la violencia criminal.

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Renzo Reggiardo, alcalde de Lima: Responsabilizaremos los peruanos a aquellos congresistas que están bloqueando las facultades legislativas, que por cálculo político pretender bloquear las facultades legislativas o dilatarlas. No podemos esperar más tiempo



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Cuestiona demora del Congreso

Reggiardo señaló que los congresistas deben asumir responsabilidad ante la ciudadanía si continúan postergando la decisión sobre las facultades solicitadas por el Gobierno. El alcalde sostuvo que quienes bloqueen o dilaten su aprobación deberán responder por las consecuencias de esa decisión.

“Y responsabilizaremos los peruanos, aquellos congresistas que están bloqueando las facultades legislativas, que por cálculo político es increíble esto, pretenden bloquear las facultades legislativas o dilatarlas. No podemos esperar más tiempo”, expresó.





Pide esclarecer crimen en Trujillo

Este pedido se produjo luego del asesinato de cuatro personas en Trujillo, un hecho que calificó como una muestra de la situación de violencia que enfrenta el país. El alcalde reclamó que las investigaciones permitan identificar a los autores del ataque y determinar si hubo otras personas involucradas.

Reggiardo sostuvo que las diligencias deben establecer no solo quiénes ejecutaron el crimen, sino también si existieron personas o autoridades que tuvieron alguna participación. Por ello, pidió que la investigación continúe hasta determinar todas las responsabilidades.

“Es momento de actuar, es momento de generar una investigación exhaustiva para dar con el paradero de quienes habrían sido los autores de esta masacre, porque así está calificada y creo que hay que calificarlo como corresponde. hay que llegar hasta las últimas consecuencias, hay que ver quiénes están detrás de esto, hay que ver si esto implica o no autoridades”, declaró.

Advierte sobre circulación de armas

Reggiardo también planteó atender la circulación de armas de fuego como parte de las medidas contra la inseguridad ciudadana. El alcalde consideró que esta problemática requiere acciones adicionales a las que puedan aprobarse mediante las facultades legislativas.

El burgomaestre sostuvo que el Estado debe trabajar para reducir la disponibilidad de armamento utilizado en hechos criminales. Su planteamiento fue formulado en el contexto de los recientes episodios de violencia registrados en el país.

“Y quiero decir algo más, el gran problema aquí, uno de los grandes problemas vinculados al de la inseguridad, son las armas de fuego. Es momento de trabajar también en combatir la enorme proliferación de armas de fuego, más allá de las facultades legislativas que el Congreso tendrá que aprobar y lo debe hacer con responsabilidad”, sostuvo.

Reggiardo reiteró que enfrentar la delincuencia requiere la intervención coordinada de las autoridades estatales. Asimismo, insistió en que el caso de Trujillo debe ser esclarecido hasta identificar a todos los responsables.