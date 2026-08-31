La diputada de Renovación Popular, Norma Yarrow, respaldó la salida de Óscar Arriola de la Comandancia General de la Policía Nacional y marcó distancia de la posición expresada por su colega José Baella. La parlamentaria sostuvo que, dentro de la bancada, existen diferentes criterios sobre la continuidad del jefe policial y anunció que ya cuentan con las firmas necesarias para presentar un proyecto de ley relacionado con su permanencia en el cargo.

En declaraciones a Canal N, Yarrow se refirió a la posición de Baella, quien planteó que antes de retirar a Arriola debía realizarse un análisis sobre las consecuencias que tendría el cambio en la estructura de la Policía Nacional. La legisladora explicó que su colega, por su experiencia como general, mantiene una consideración vinculada con la institucionalidad de la PNP.

La diputada también recordó su experiencia durante el Congreso anterior para explicar su posición respecto al actual jefe policial. En ese sentido, mencionó la presencia de Arriola durante el periodo en que Vladimir Cerrón permaneció como prófugo de la justicia.

“En una bancada no tenemos que llegar todos a un acuerdo”, afirmó Yarrow al referirse a las diferencias entre los integrantes de Renovación Popular. La parlamentaria sostuvo que mantener posiciones distintas frente a un tema no implica una ruptura dentro del grupo parlamentario.

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Norma Yarrow, diputada: El general Óscar Arriola debió estar afuera hace rato



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Bancada prepara proyecto sobre la Comandancia General

Yarrow informó que los parlamentarios que respaldan su posición ya reunieron las firmas necesarias para presentar un proyecto de ley relacionado con la permanencia del comandante general de la PNP. La iniciativa busca abordar las reglas que actualmente regulan la continuidad y eventual salida del máximo jefe de la institución policial.

La legisladora también respaldó la posición del diputado Diego Bazán, quien ha cuestionado la continuidad de Arriola y planteado cambios en las normas que dificultan el relevo del comandante general. Para Yarrow, la situación de inseguridad requiere revisar estos mecanismos.

Yarrow afirmó que adoptó esta posición tras las consecuencias que la criminalidad tiene sobre las familias y comunidades afectadas por hechos violentos. Ante ello, expresó cuestionó la falta de resultados que atribuye a la actual conducción policial.

“Cuando te matan a un hijo, cuando destruyen a una persona de un comedor popular, que te dejan a cuatro huérfanos. ¿Hay que explicar, señor?”, expresó.

La diputada reiteró que las diferencias entre ella, Baella y otros integrantes de Renovación Popular forman parte de las posiciones individuales que pueden existir dentro de una bancada. Asimismo, sostuvo que estas discrepancias no impiden mantener la unidad del grupo parlamentario.