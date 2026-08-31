El presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, informó al titular de la Cámara de Senadores, Miguel Torres, que el pedido de delegación de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo tiene una observación formal. El documento advierte que la solicitud no incluyó el acta de la sesión del Consejo de Ministros en la que se aprobó el carácter de “Muy Urgente” de la propuesta.

Reto comunicó que la solicitud será derivada a la Comisión de Constitución y Reglamento para que continúe con el trámite correspondiente. Sin embargo, precisó que antes debe subsanarse la documentación exigida por el Reglamento de la Cámara de Diputados.

El oficio señala que entre los documentos remitidos por el Ejecutivo no figura el acta que acredita el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros para otorgar el carácter de urgencia al proyecto. El presidente de la Cámara de Diputados recordó que este documento constituye un requisito previsto expresamente en las normas parlamentarias.

La observación está vinculada específicamente con la documentación que sustenta la calificación de “Muy Urgente” solicitada para la iniciativa. Por ello, el trámite podrá continuar una vez que el Ejecutivo complete el expediente con el documento requerido.

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Presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, envía un oficio al jefe de Gabinete, Luis Galarreta, en el que le informa que no adjuntó el acta de sesión de Consejo de Ministros en la solicitud de la delegación de facultades legislativas



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Piden comunicar observación al Gobierno

Reto solicitó a Miguel Torres, presidente de la Cámara de Senadores, trasladar la observación al Poder Ejecutivo para que pueda corregir la omisión. El pedido fue formulado mediante un oficio dirigido al titular de la Cámara Alta.

En el documento, Reto precisa que la subsanación es necesaria antes de comenzar a contabilizar los plazos establecidos por el Reglamento de la Cámara de Diputados. La carta señala que, una vez corregida la documentación, podrá iniciarse el cómputo correspondiente.

“En ese sentido, agradeceré se sirva comunicar dicha observación al Poder Ejecutivo, a fin de que proceda a regularizar la presentación, cumpliendo adjuntar el requisito formal señalado”, se lee en el documento.

Plazos dependerán de la subsanación

La comunicación entre las cámaras se produce mientras el Ejecutivo busca que el Congreso tramite su solicitud de delegación de facultades legislativas. La falta del acta no implica el rechazo de la propuesta, sino una observación sobre los documentos que acompañan su presentación.

El presidente de la Cámara de Diputados explicó que el cumplimiento del requisito permitirá continuar con el procedimiento y activar los plazos previstos en el reglamento. Mientras ello no ocurra, el cómputo de esos periodos no podrá iniciarse.