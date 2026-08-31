La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, presidida por la diputada Giannina Avendaño Vilca (JPP), aprobó por mayoría, con 18 votos a favor y dos en contra, mantenerse en sesión permanente.

La medida busca facilitar el análisis de la propuesta del Poder Ejecutivo para delegar facultades legislativas en asuntos vinculados con la modernización del Estado y el fortalecimiento de la economía nacional.

El planteamiento fue formulado por el diputado Frank Krklec Torres (RP) y recibió el respaldo de la diputada Cecilia Chacón de Vettori (FP). Ambos consideraron necesario agilizar el debate parlamentario debido a la actual coyuntura del país.

La declaratoria permitirá a la comisión convocar las reuniones extraordinarias que sean necesarias y recibir a los representantes de los ministerios involucrados, quienes deberán sustentar los alcances de la propuesta.

Durante el debate, los integrantes de la comisión resaltaron la importancia de realizar una evaluación rigurosa para establecer los límites de las materias que podrían ser delegadas. De esta manera, se busca agilizar la discusión y elaborar un dictamen que pueda ser sometido a votación del pleno en el menor tiempo posible.

En la sesión, la presidenta de la comisión, Giannina Avendaño Vilca, informó que la Mesa Directiva elaborará una propuesta de reglamento para regular el funcionamiento de las ligas parlamentarias. La medida responde a las cerca de 70 solicitudes recibidas para conformar e integrar estas agrupaciones.

Avendaño Vilca señaló que este número de pedidos hace necesario establecer criterios formales y procedimientos claros que permitan ordenar su conformación y funcionamiento dentro del ámbito legislativo.

Asimismo, Avendaño Vilca señaló que la implementación del modelo bicameral en el Congreso de la República plantea la necesidad de evaluar la creación de ligas parlamentarias bicamerales y establecer mecanismos de coordinación permanente entre la Cámara de Diputados y el Senado.

Finalmente, la presidenta de la comisión confirmó que durante la próxima sesión ordinaria se presentará el Plan de Trabajo oficial de la Comisión de Constitución, el cual será puesto a consideración de sus integrantes para su evaluación y aprobación.