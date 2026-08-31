La bancada de diputados de Juntos por el Perú planteó este lunes convocar al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y a los titulares del Interior y Defensa, César Astudillo y Rafael Belaúnde, respectivamente, para que expliquen las acciones que viene adoptando el Gobierno frente a la actual crisis de inseguridad ciudadana.

La solicitud fue formalizada mediante una moción de orden del día presentada por la diputada Catherin Palomino Casavilca, quien hizo referencia al reciente asesinato de cuatro personas y al secuestro del empresario minero Jens Marty Lara Tantaquilla en Trujillo. Ambos hechos fueron atribuidos a un comando de delincuentes que simuló una intervención policial.

Entre los hechos expuestos en la moción también figura el crimen de Betsy Rosa Mallma Sarmiento, dirigente de la olla común “Virgen de Guadalupe”, quien fue asesinada a balazos delante de sus hijas en San Juan de Miraflores.

“Estos hechos evidencian el nivel de organización, violencia y capacidad operativa alcanzado por las estructuras criminales, frente a las cuales las medidas aisladas, temporales o limitadas a determinadas circunscripciones resultan insuficientes”, indica la moción a la que tuvo acceso RPP.

“En consecuencia, se requiere una estrategia nacional articulada que comprenda acciones de prevención, inteligencia, investigación criminal, control territorial y penitenciario, persecución del financiamiento ilícito, protección efectiva de las víctimas y mecanismos verificables de seguimiento y rendición de cuentas”, agrega.

Frente a este escenario, la moción plantea que el titular de la PCM informe “sobre la conducción y articulación de la respuesta general del Gobierno ante la inseguridad ciudadana”. Asimismo, solicita que el ministro del Interior explique “sobre la estrategia policial, operativa y de inteligencia”, mientras que al ministro de Defensa, “sobre los alcances y protocolos de la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional”.

Para concretar este pedido, la bancada solicitó al presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, que, una vez aprobada la moción, se “convoque con carácter inmediato a una sesión plenaria extraordinaria para la concurrencia de las autoridades invitadas”.