La Comisión de Ética Parlamentaria de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad iniciar una investigación formal, por un plazo de 15 días útiles, contra el legislador Julián Pérez Mallqui, integrante de la bancada de Juntos por el Perú.

La medida fue adoptada luego de admitirse a trámite la denuncia por una presunta infracción al Código de Ética, relacionada con supuestos actos de violencia física y psicológica contra su expareja.

El informe de calificación fue aprobado con seis votos a favor durante la segunda sesión ordinaria de la comisión.

Según informó Canal N, el procedimiento corresponde al Expediente 001-2026-2027/CEP-CR, luego de que la denuncia cumpliera con los requisitos establecidos en el reglamento del Parlamento.

La sesión estuvo presidida por Henry Albañil, titular de la comisión y legislador del Partido Cívico Obras.

El recurso inicial que dio origen a la investigación fue presentada por el diputado Christian Aranda, integrante de la bancada de Renovación Popular.

El informe recibió el respaldo de los diputados Henry Albañil Carmona, Jessica Pérez Quispe, Harvey Colchado Huamaní, Edwin Espinoza Huilca, Javier Cipriani Thorne y Mery Infantes Castañeda.

La resolución de admisibilidad concluyó que la denuncia cumplía con los requisitos establecidos en los artículos 133 y 134 del Reglamento del Congreso.

El presidente de la comisión confirmó ante los medios de comunicación que la etapa de investigación tendrá una duración de 15 días hábiles, periodo en el que se recopilarán los elementos probatorios correspondientes.

Albañil Carmona precisó que, durante este periodo, está prevista la toma de declaración de la presunta agraviada, identificada con las iniciales L.E.B.V.

La comisión procederá a notificar formalmente los actuados a las partes involucradas, a fin de que el parlamentario denunciado pueda ejercer su derecho a la defensa.

Los integrantes de la comisión evaluarán los informes técnicos y los descargos de las partes antes de emitir un pronunciamiento final, que posteriormente será elevado al pleno de la Cámara de Diputados.