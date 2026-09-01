El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, se pronunció este lunes sobre el operativo desplegado en Trujillo, La Libertad, que permitió liberar al empresario minero Jens Lara Tantaquilla y detener a cinco presuntos implicados en su secuestro. El hecho ocurrió durante la madrugada del último domingo y dejó, además, cuatro personas asesinadas.

El titular del Mindef también fue consultado por la ausencia del ministro del Interior, César Astudillo, durante los operativos desplegados en la capital de La Libertad, pese a que la Policía Nacional del Perú se encuentra bajo su sector.

“Esto ha sido una coordinación que hemos hecho estrechamente entre el ministro Astudillo, la presidente de la República, quien habla, el premier Galarreta y más que eso no le podría informar; pero no ha sido por falta de voluntad del ministro. Él ha tenido otras responsabilidades también vinculadas a esta operación”, declaró a RPP.

En relación con el operativo desplegado por el caso del empresario Lara Tantaquilla, el ministro evitó precisar si su liberación se produjo mediante una negociación con los captores o como resultado de una intervención directa de las fuerzas del orden.

El titular de Defensa explicó que revelar detalles específicos del operativo en este momento podría poner en riesgo las acciones policiales que aún se encuentran en curso. Precisó que las investigaciones continúan con el objetivo de identificar y capturar a los principales integrantes de la organización delictiva.

“Lo que hay es una operación de inteligencia compleja y en curso. Y yo no puedo ya dar más detalle de eso, porque no puedo comprometer una operación que no está terminada. Ya cuando toda la operación haya concluido podemos dar los detalles”, sostuvo el ministro.

“Lo que puedo decir es que la persona se encuentra sana y salva y los autores materiales de este hecho se encuentran tras las rejas”, añadió.

Consultado sobre si se efectuó algún pago a los secuestradores para facilitar la liberación del empresario, Belaunde reiteró que mantendrá en reserva los detalles del operativo mientras continúan las investigaciones.

“Todo eso es parte de una labor de inteligencia que está en proceso todavía. Entonces, yo en ese detalle no voy a entrar en este momento”, señaló.

El ministro también explicó que la captura de los sospechosos fue posible gracias al uso de herramientas tecnológicas que permitieron rastrear llamadas vinculadas a redes criminales que operan desde el extranjero. Según señaló, esta labor de seguimiento permitió identificar progresivamente a los integrantes del grupo delictivo y concretar sus detenciones.

“Las capturas se han podido hacer debido a la tecnología que ha utilizado la Policía para poder triangular llamadas [...] En base, entre otras cosas, a llamadas que provienen de miembros de esta organización criminal desde el exterior hemos podido dar con un integrante y a partir de ese integrante hemos sido [sic] en efecto dominó capturando al resto del equipo”, aseguró.