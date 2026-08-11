Perú será una de las escalas en el “Adiós World Tour 2026” que traerá por última vez a “Camila” el próximo 21 de noviembre para una única presentación en vivo en la Concha Acústica del Campo de Marte. Llega a su fin una historia de veinte años construída con decenas de canciones, millones de discos vendidos, preseas y reconocimientos, giras internacionales, colaboraciones inolvidables y un legado artístico que transformó para siempre el pop en español.

“Camila” protagonizó una historia irrepetible que conectó las emociones de millones de personas y que en el 2023 se dió la oportunidad de revivir las primeras etapas, con la alineación original conformada por Mario Domm, Pablo Hurtado y Samo, quienes esta vez vienen con un punto final a esa historia con el “Adiós World Tour”.

Perú será una de las escalas en el “Adiós World Tour 2026” que traerá por última vez a "Camila" el próximo 21 de noviembre

En estas dos décadas, millones de vidas dejaron a “Camila” entrar a su intimidad, a sus amores, desamores, rupturas, bodas, graduaciones, embarazos, lágrimas, sueños, duelos, ilusiones… Algunos estuvieron desde el primer día, otros se sumaron en el camino. Algunos llevan a Camila en el corazón y otros literalmente tatuados en la piel. Gracias a cada una de esas personas es que “Todo cambió”, “Mientes”, “De qué me sirve la vida”, “Bésame”, “Coleccionista de canciones”, “Aléjate de mí”, “Solo para mí”, “Abrázame”, y más, se convirtieron en éxitos… son sus éxitos.

Los boletos para ver por última vez esta icónica banda mexicana, se encontrarán disponibles desde este 12 de agosto hasta el 15 de agosto en calidad de pre-venta en la plataforma digital de Joinnus. Los precios y zonas van de la siguiente forma, Campo B: s/220 nuevos soles y Campo A: s/390 nuevos soles.