El llanto de un recién nacido alertó a un joven que vivía cerca de un terreno deshabitado en la asociación Andrés Avelino Cáceres, en Cerro Colorado. Debajo de un triplay encontró una escena que difícilmente olvidará: un bebé sin prendas de vestir, dentro de una bolsa de mercado y envuelto en una colcha de polar.

El pequeño había sido abandonado, con el cordón umbilical todavía adherido a su cuerpo. Estaba sudando y lloraba con insistencia. No había nadie cerca que pudiera explicar cómo llegó hasta ese lugar ni cuánto tiempo llevaba allí.

Pero en medio de esa situación apareció un gesto que marcó sus primeras horas de vida fuera del abandono. Una policía de la Comisaría de Familia de Cerro Colorado lo amamantó después de limpiarlo junto a otras colegas. La agente se convirtió así, por unos minutos, en la persona que le brindó el alimento y el contacto que necesitaba.

UN LLANTO QUE FUE ESCUCHADO

Todo comenzó la tarde de ayer, aproximadamente a las 14:00 horas, cuando Gustavo Llaique escuchó el llanto del bebé. El sonido provenía de un predio deshabitado. Intrigado, se acercó hasta una de las esquinas del terreno y encontró un triplay.

Al levantarlo descubrió una bolsa de mercado de colores rojo, negro, verde y amarillo. Estaba amarrada. Al abrirla encontró al recién nacido envuelto en una colcha lila mojada.

El joven no esperó. Lo cargó y lo llevó hasta su vivienda para mostrarlo a su padre. Luego comunicaron el hallazgo a los serenos, quienes acudieron al lugar y trasladaron al bebé a la Comisaría de Familia.

Allí comenzó otra parte de la historia. El recién nacido necesitaba atención, pero también alimento. Una policía de la Comisaría de Familia se hizo cargo de él y, después de realizarle la limpieza, decidió amamantarlo.

El gesto ocurrió antes de su traslado al Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. La agente no solo atendió al bebé como parte de su labor policial; también respondió a una necesidad inmediata de un recién nacido que acababa de ser encontrado abandonado.

Luego, el pequeño fue llevado al hospital para una evaluación médica completa. Los especialistas determinaron que tenía 52 centímetros de talla y 3 kilos con 750 gramos de peso. Su cordón umbilical aún permanecía adherido y, debido a las circunstancias en las que fue encontrado, quedó bajo observación.

RICARDO LORENZO HONORIO DELGADO

El bebé fue registrado con el nombre de Ricardo Lorenzo Honorio Delgado. Tener una identidad permitirá que pueda acceder a servicios de salud, incluido el Seguro Integral de Salud (SIS), mientras las autoridades evalúan su situación.

En el hospital le practicaron análisis de sangre, pruebas microbiológicas y otros exámenes para conocer si presenta alguna complicación y determinar su estado general de salud.

El director adjunto del Hospital Honorio Delgado, José Tanco Urday, explicó que los médicos esperan los resultados de las evaluaciones antes de decidir su alta. También se busca que el pequeño alcance un peso adecuado y se encuentre en buenas condiciones para salir del establecimiento.

¿QUÉ PASARÁ CON RICARDO LORENZO?

Su salida del hospital no significará el final de la historia. Por el contrario, comenzará otra etapa en la que intervendrán el Ministerio Público y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que deberán determinar quién asumirá su protección.

Una de las alternativas que se evalúa es su traslado a un albergue.

Mientras las autoridades investigan quién abandonó al recién nacido y por qué fue dejado en ese terreno, Ricardo permanece bajo cuidado médico, en el área de Neonatología.

Su historia pudo comenzar de otra manera. En lugar de estar en los brazos de su madre, pasó sus primeras horas en una bolsa, sobre una colcha mojada y en medio de un terreno vacío. Sin embargo, su llanto fue escuchado.