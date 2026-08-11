La Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) podría resolver los contratos de las seis concesionarias que mantienen paralizado el servicio de transporte público. La alcaldesa Ruccy Oscco advirtió que ya se están haciendo llegar cartas notariales a Cono Norte, Transcayma, Unión AQP, Etrabus, Megabus y Cotum Express. Ademas advirtió que si paralizan su labores durante tres días consecutivos se tendrá la facultad para resolver los contratos.

“Nosotros, como Municipalidad Provincial de Arequipa, la Gerencia de Transporte, está haciendo llegar sus cartas notariales a las seis empresas, que son las seis concesionarias. Si en tres días ellos no regresan a sus lugares a poner el transporte a la ciudadanía arequipeña, se les resolverá el contrato”, señaló Oscco.

Transportistas se movilizaron por las calles y dejaron de prestar el servicio (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

El gerente de Transporte, Yoni Alfredo Calle Cabello, explicó que las cartas notariales invocan las cláusulas de los contratos de concesión que permiten iniciar un procedimiento de resolución ante el incumplimiento del servicio. Precisó que, si las empresas mantienen la paralización durante tres días consecutivos, la municipalidad podría emitir posteriormente la carta de resolución contractual.

Sin embargo, Calle aclaró que la resolución no sería inmediata. Una vez emitida la carta correspondiente, las concesionarias tendrían un plazo de 30 días de anticipación antes de que la resolución contractual se haga efectiva. El funcionario señaló que estos plazos están establecidos en los contratos y deben ser respetados por la municipalidad.

TRÁNSITO LIBRE COMO UNA OPCIÓN

Ante la falta de unidades formales, la MPA no descarta declarar el tránsito libre para garantizar la movilidad de los usuarios mientras continúe la paralización. Calle Cabello, señaló que esta es una de las alternativas que tiene la comuna para evitar que la población quede desabastecida de transporte.

Calle explicó que esta medida no significaría dejar que los transportistas cobren cualquier tarifa. Indicó que la autoridad municipal tendría que establecer un esquema con empresarios que puedan apoyar durante la emergencia y supervisar el servicio para evitar cobros excesivos. “La autoridad de transporte” tendría que manejar esta alternativa, sostuvo.