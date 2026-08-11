El Palacio Municipal del distrito de Chilca fue construido en 1963 y actualmente tiene 63 años de antigüedad. Su débil infraestructura y el progresivo deterioro se han visto agravados por los recientes sismos registrados en la región Junín, afectando aún más las condiciones de la edificación.

La situación ha obligado a las autoridades a disponer el traslado de entre 25 y 30 trabajadores y de las oficinas que funcionan en este sector del antiguo palacio municipal, ante el riesgo que representa mantener en uso una infraestructura deteriorada.

Riesgo

Tras una evaluación técnica realizada por Defensa Civil, se constataron grietas y daños de consideración en el primer pabellón, por lo que fue declarado en emergencia. César Ramos Escalante, responsable de Defensa Civil, señaló que la medida busca proteger a los trabajadores y ciudadanos.

Las oficinas que serán trasladadas corresponden a la Gerencia de Administración Tributaria, Gerencia de Desarrollo Económico, Imagen Institucional, Defensa Civil, Ejecución Coactiva, Archivo y Almacén.

Para garantizar la continuidad de la atención, la municipalidad arrendará un local privado ubicado dentro del cuadrante urbano del distrito, cuyo traslado se concretará una vez formalizado el proceso de requerimiento.

Demolición. Una vez desocupado el pabellón, la municipalidad procederá con su demolición.

“Los trabajos comenzarán aproximadamente una semana después del traslado. No se puede esperar a que ocurra una tragedia para intervenir una infraestructura que ya presenta daños estructurales”, advirtió Ramos Escalante.

Mientras tanto, el segundo pabellón continuará funcionando debido a que fue construido con material noble y solo presenta grietas menores que, por el momento, no representarían un riesgo significativo.

La Municipalidad de Chilca informó que comunicará a través de sus canales oficiales la ubicación del nuevo local donde funcionarán temporalmente las oficinas evacuadas, mientras se ejecutan las acciones para eliminar el riesgo que representa el antiguo pabellón municipal.