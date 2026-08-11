La presidenta de la República, Keiko Fujimori, llegó este martes 11 de agosto al norte del país para cumplir una agenda vinculada con trabajos de preparación ante el Fenómeno El Niño y actividades relacionadas con el uso de recursos hídricos.

La mandataria inició su recorrido en la región Lambayeque, donde tiene previsto participar en acciones relacionadas con la limpieza y descolmatación del río Reque.

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Keiko Fujimori supervisa trabajos ante el Fenómeno El Niño

Como parte de su agenda de este martes, Fujimori participará en el inicio de los trabajos de limpieza y descolmatación del río Reque, según la programación difundida.

Estas labores forman parte de las acciones de preparación frente al Fenómeno El Niño en esta zona del norte del país.

La agenda presidencial contempla posteriormente un desplazamiento hacia la región La Libertad para continuar con actividades oficiales.

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Presidenta viajará a Guadalupe para entregar 205 licencias de agua

Luego de su actividad en Lambayeque, la jefa de Estado tiene programado trasladarse al distrito de Guadalupe, provincia de Pacasmayo, región La Libertad.

En esa localidad encabezará la entrega de 205 licencias de uso de agua a usuarios de la zona, de acuerdo con la agenda reportada para este martes 11 de agosto.

De esta manera, el recorrido presidencial de la jornada comprende actividades en dos regiones del norte: Lambayeque y La Libertad.

OTASS fortalece preparación de EPS del norte para proteger los servicios de agua y saneamiento ante el FEN

A fin de anticiparse a los efectos del Fenómeno El Niño para reducir riesgos y proteger los servicios de agua potable y saneamiento, el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), fortalece la preparación de las prestadoras de Tumbes, Piura y Lambayeque para responder oportunamente ante posibles emergencias.

La estrategia incluye asistencia técnica a la Unidad Ejecutora 002 Tumbes, la EPS Grau y Epsel, así como el monitoreo de 172 componentes críticos de los sistemas de saneamiento mediante un visor georreferenciado, herramienta que permite identificar riesgos y priorizar la atención de infraestructura estratégica. La preparación también incluyó la entrega de hidrojets, camiones cisterna, motobombas e insumos para el tratamiento del agua, además de simulacros, capacitación especializada y acciones para garantizar el abastecimiento alternativo.