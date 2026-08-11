El Gobierno anunció la creación de una comisión encargada de supervisar y acelerar los trabajos de prevención y mitigación ante el Fenómeno El Niño en Lambayeque, donde se han identificado 80 puntos críticos.

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, presentó la comisión durante una actividad realizada en el sector El Rinconazo, en el distrito de Tumán, provincia de Chiclayo.

Lambayeque tiene 80 puntos críticos ante El Niño

Durante su visita, Fujimori informó que se han identificado 80 puntos críticos en Lambayeque que requieren intervención ante los posibles efectos del fenómeno climático.

Según explicó, 40 puntos serán atendidos por el Gobierno Regional de Lambayeque y otros 40 quedarán bajo responsabilidad de la comisión creada por el Ejecutivo.

La mandataria sostuvo que el trabajo deberá realizarse en coordinación con las autoridades regionales y locales para acelerar las intervenciones en las zonas consideradas vulnerables.

A nivel nacional, Fujimori señaló que se han identificado alrededor de 1.900 puntos críticos, de los cuales se priorizarán inicialmente 569.

Comisión buscará acelerar trabajos de prevención

La comisión anunciada contará con la participación de diferentes ministros de Estado y tendrá entre sus objetivos facilitar la ejecución de las intervenciones.

Fujimori indicó que el titular del Ministerio de Economía y Finanzas tendrá entre sus funciones facilitar los recursos necesarios para que el Gobierno Regional de Lambayeque pueda disponer de maquinaria, combustible y personal operativo.

La presidenta también convocó al sector privado a participar en las acciones con el objetivo de ampliar la capacidad operativa frente a los riesgos identificados.

Descolmatación y limpieza de cauces serán prioridad

Entre las intervenciones inmediatas anunciadas se encuentran la limpieza de cauces y la descolmatación, trabajos destinados a disminuir el riesgo de desbordes e inundaciones.

“La prioridad es cuidar la vida de los ciudadanos. La prioridad es cuidar también nuestra agricultura”, señaló Fujimori durante su pronunciamiento en Lambayeque.

La mandataria agregó que el Gobierno prepara hangares y almacenes con alimentos, motobombas y botes que podrían ser utilizados para responder ante eventuales inundaciones.

Anuncian resolución para acelerar intervenciones

Fujimori adelantó que el Ejecutivo tiene previsto emitir este martes una resolución suprema orientada a acelerar las labores de prevención frente al Fenómeno El Niño.

Según indicó, el documento será suscrito por los ministros de Estado y la Presidencia de la República.

Al tratarse de un anuncio realizado durante la jornada, corresponderá verificar la publicación de la resolución y sus alcances una vez que el dispositivo sea oficializado.

Ministro de Vivienda permanecerá en Lambayeque

Como parte de las actividades del Ejecutivo en la región, Fujimori informó que el ministro de Vivienda permanecerá en Lambayeque hasta este miércoles 12 de agosto.

Durante su permanencia participará en mesas de trabajo relacionadas con problemas de acceso a agua y desagüe en diferentes distritos, además de asuntos vinculados con la titulación de predios.

La presidenta pidió que las autoridades nacionales, regionales y municipales trabajen de manera conjunta frente a los riesgos asociados al fenómeno climático.

“No estamos acá para ver colores políticos”, manifestó Fujimori al referirse a la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno.