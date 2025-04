Un nuevo giro ha tomado la investigación sobre la muerte de Ángel Cristóbal Jara Quintana, un joven de 29 años natural de Abancay, quien fue apuñalado la noche del domingo 13 de abril en el corazón, en la calle California, en el cercado de Ica.

Justicia Exigida

En un inicio, la Policía reportó el caso como un presunto robo con subsecuente muerte, sin embargo, la familia del fallecido desmintió esta versión y acusó directamente a la pareja sentimental del joven, identificada como Miluska Basilio Gonzales (33), quien permanece detenida mientras se amplían las investigaciones.

La División de Investigación Criminal (DIVINCRI) de Ica solicitó formalmente la realización de la necropsia al cuerpo de Jara Quintana, en coordinación con el Ministerio Público. El documento fiscal indica que se investiga el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado con resultado de muerte.

No obstante, los familiares del joven viajaron desde Abancay y señalaron que el móvil del crimen no habría sido un asalto. De acuerdo con su testimonio, Ángel habría sido citado por su pareja antes de un viaje previsto, y en medio de una discusión, la situación habría escalado trágicamente. Testigos de la zona indicaron haber escuchado gritos de la víctima, incluyendo una frase desgarradora: “¿Qué has hecho?”, lo que alimenta la hipótesis de un crimen pasional.

Asimismo, los familiares denunciaron que varias pertenencias del joven, como su celular y maleta, han desaparecido. Aseguran también que fue la misma mujer quien pidió auxilio tras el apuñalamiento y que un vehículo blanco los trasladó al hospital. Sin embargo, indican que la versión de la mujer ha cambiado en tres ocasiones, generando contradicciones que consideran fundamentales para el esclarecimiento del caso.

Según lo relatado, Miluska Basilio habría afirmado inicialmente que ambos fueron víctimas de un asalto. No obstante, sus testimonios se habrían modificado con el paso de las horas, lo que, para la familia de Ángel, demuestra que se intenta encubrir la verdad. Temen que, al concluir el plazo de detención por flagrancia, la presunta agresora quede en libertad.

La Fiscalía y la Policía continúan con las diligencias y se espera que el resultado de la necropsia y otras pruebas forenses definan con claridad las circunstancias de la muerte. Los familiares exigen que se haga justicia y que no se descarte ninguna hipótesis, sobre todo considerando los antecedentes y las versiones recogidas hasta el momento.

