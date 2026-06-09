Por la prevención y la detección oportuna de diversas enfermedades, EsSalud Ica, a través del CAP II Nasca, trasladó a su equipo de profesionales hasta las instalaciones del Fundo Pajonal. La intervención permitió acercar servicios médicos esenciales directamente al lugar de labores de la comunidad agrícola de la zona.

Acceso a la salud

Durante esta jornada, se brindaron más de 500 atenciones a los trabajadores, quienes accedieron a los servicios de medicina general, odontología, obstetricia, psicología y nutrición. Asimismo, el personal de enfermería realizó acciones preventivas mediante la aplicación de vacunas, control de peso y talla, toma de presión arterial y tamizajes de glucosa para descartar enfermedades crónicas.

El gerente de la Red Asistencial Ica, Dr. Roberto Almeida Donaire, señaló que “nuestra misión es llegar directamente a donde están nuestros asegurados. Los trabajadores agrícolas cumplen jornadas muy exigentes y, al llevarles atención médica a su propio centro laboral, facilitamos un diagnóstico oportuno que mejora significativamente su calidad de vida”.

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