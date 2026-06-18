La Red Asistencial Ica de EsSalud a través del Hospital IV Augusto Hernández Mendoza, marcó un importante precedente en la cirugía de alta complejidad al realizar con éxito, por primera vez en la región, una intervención laparoscópica para extirpar una hernia inguinal escrotal gigante de 8 kilos.

Proeza médica

La directora del hospital, Dra. Rosmari Perales Bautista, destacó que este procedimiento representa un significativo avance en la capacidad resolutiva del establecimiento y consolida el desarrollo de la cirugía mínimamente invasiva especializada en la región Ica.

El paciente (41), quien tenía la hernia desde hace 10 años, ingresó por el servicio de emergencia presentando intenso dolor inguinal asociado a una tumoración escrotal gigante irreductible. Tras una evaluación clínica especializada y estudios tomográficos abdominales y pélvicos, el equipo médico diseñó un abordaje multidisciplinario y realizó una preparación especializada previa a la intervención.

Gracias a ello, fue posible efectuar una compleja cirugía laparoscópica de alta precisión que permitió corregir la hernia de forma segura y efectiva, reduciendo el riesgo de complicaciones y favoreciendo una recuperación más rápida del asegurado.

La cirugía estuvo liderada por los especialistas Dr. Luis Enrique De la Cruz Solano y Dr. Jayr Loayza Herrera, quienes, junto con un equipo multidisciplinario de anestesiólogos, enfermeras y personal asistencial capacitado, culminaron exitosamente el procedimiento, evitando la referencia del paciente a establecimientos de mayor complejidad.

Al respecto, el gerente de EsSalud Ica, Dr. Roberto Almeida Donaire, señaló que se fortalece la modernización tecnológica y la atención especializada mediante procedimientos avanzados y mínimamente invasivos.

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