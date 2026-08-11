En el marco de las celebraciones por el 90° Aniversario de la Seguridad Social de Salud, la Red Asistencial Ica de EsSalud participó activamente en una ceremonia cívica. El evento, que tuvo lugar este domingo 9 de agosto en la Plaza de Armas de Ica, contó con la presencia del Dr. Roberto Almeida Donaire, gerente de EsSalud Ica, quien estuvo acompañado por sus funcionarios, personal asistencial y administrativo.

Desfile institucional

La jornada cívica se inició a las 10 de la mañana con el solemne Izamiento del Pabellón Nacional y la entonación del Himno Nacional del Perú. Este emotivo acto simbolizó el compromiso de la institución con los valores patrios y su rol fundamental en el bienestar de la nación.

Posteriormente, la delegación de EsSalud Ica protagonizó un desfile institucional, demostrando el orgullo y la dedicación de todos sus miembros. “La participación en esta ceremonia cívica no solo honra el legado de la Seguridad Social, sino que también reafirma el compromiso de la red asistencial con la salud y el servicio a la comunidad iqueña”, se indicó.

“Esta significativa participación no solo rinde homenaje a nueve décadas de historia de la Seguridad Social en el país, sino que ratifica la misión de EsSalud Ica de seguir garantizando una atención médica de calidad, oportuna y humanizada para las familias iqueñas”, agregaron

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