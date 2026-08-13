El juez del Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Flagrancia de Piura, Juan Carlos Chero, sentenció a 10 años de cárcel al suboficial de la PNP Javier Gerardo Ríos Aguilar, tras determinar su responsabilidad en el accidente de tránsito que provocó la muerte del empresario Giordi Lizana Jiménez (32) y dejó a heridos a su esposa e hijos en la carretera Piura-Paita, en la provincia de Piura.

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El adelanto de fallo fue dictado luego del juicio contra Ríos, en el que fue hallado responsable por los delitos de homicidio culposo grave y lesiones culposas graves. Asimismo, el magistrado de la Unidad de Flagrancia de Piura ordenó que el ahora sentenciado pague 94,000 por concepto de reparación civil.

De acuerdo al Ministerio Público, los hechos ocurrieron la noche del pasado 7 de mayo del presente año en la carretera Paita-Piura, a la altura de la empresa Pacasmayo, cuando el empresario estacionó su automóvil en la berma de la vía para descender y miccionar, manteniendo las luces intermitentes encendidas.

En ese momento, el patrullero conducido por Javier Ríos lo impactó violentamente, provocando que se desviara por la zona de tierra y que el vehículo diera varias vueltas, quedando incluso las luces intermitentes encendidas tras el fuerte choque.

Ante lo ocurrido, el Juzgado le dictó en aquel entonces cinco meses de prisión preventiva a Ríos. Sin embargo, los familiares de la víctima señalaron que, al parecer, le habrían otorgado la libertad tras una apelación.

Asimismo, la investigación comprendió a otros policías de la comisaría del distrito de Veintiséis de Octubre que, presuntamente, habrían manipulado la escena del accidente en dicha zona.