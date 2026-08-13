La presidenta Keiko Fujimori pidió “paciencia” ante las acciones del Ejecutivo para combatir la inseguridad ciudadana.

Fue durante su participación en la ceremonia por el Día del Bodeguero.

“Algunos críticos dicen que es parte de la misma estrategia. Yo les digo que no. Hoy lo que ustedes van a ver es un gobierno absolutamente firme, que lo primero que está haciendo es motivando y levantándole la moral a las instituciones que están en primera fila, a nuestra Policía Nacional y a nuestras Fuerzas Armadas”, señaló.

Agregó enseguida que “no podemos dar resultados en 15 días. Por favor, les pido paciencia, pero sobre todo que confíen en este gobierno, porque este gobierno les va a devolver el orden y la tranquilidad”.

“Sabemos que tenemos que recuperar el orden y tenemos que volver a vivir en paz y sin miedo”, añadió.

Al término de la ceremonia, declaró a la prensa que “el principal objetivo de nuestro gobierno es recuperar el orden”.

“Ustedes lo que están viendo es una coordinación de quienes están en primera línea, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas articulando además con el servicio de inteligencia, este proceso no va a ser inmediato porque estamos recopilando la información, pero estamos viendo ya a una Policía más fortalecida”, dijo.

Medidas

De otro lado, Fujimori abordó la necesidad de realizar cambios en el aparato estatal.

“Lo que tenemos que hacer ahora es quitar todas las trabas, quitar la burocracia, que hayan más oportunidades para ustedes”, indicó.

También ofreció mejorar todos los procedimientos destinados a la formalización.