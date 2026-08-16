El Torneo Clausura de la Liga 1 llega a su quinta fecha con una tabla muy pareja. Sporting Cristal, Sport Huancayo y Universitario comparten la parte alta con siete unidades, mientras que FC Cajamarca suma cuatro. En este escenario, los partidos del domingo serán clave para mantenerse cerca del liderato y comenzar a marcar diferencias en la lucha por el título.

Sporting Cristal vs. Sport Huancayo

A las 11:00 a. m., Sporting Cristal recibirá a Sport Huancayo en el estadio Alberto Gallardo. Los celestes llegan con dos triunfos, un empate y una derrota en el Clausura y buscarán volver a ganar luego del 1-1 ante Universitario. Para la casa de apuestas Betsafe, el equipo de Roberto Mosquera ha mostrado una mejor versión en este torneo y parte como favorito con cuotas de 1.60 para el triunfo, 4.15 para el empate y 5.45 para una victoria del equipo contrario. Además, los rimenses sumaron recientemente al plantel al futbolista uruguayo Agustín Álvarez, refuerzo que busca aportar al grupo en esta segunda parte de la temporada.

Por su lado, Sport Huancayo tiene la intención de dar el golpe en Lima tras empatar 1-1 ante Los Chankas y haber conseguido dos victorias en sus primeras cuatro presentaciones. El conjunto huancaíno también aseguró la continuidad del argentino Nahuel Luján, quien renovó su contrato y continuará defendiendo los colores del “Rojo Matador” hasta 2028. Su permanencia representa una pieza importante para un equipo que busca mantenerse entre los protagonistas del Clausura.

El historial reciente también favorece a Sporting Cristal cuando juega como local porque Sport Huancayo no consigue derrotarlo en Lima desde 2014, por lo que los celestes acumulan una racha de doce años sin perder en casa. Este antecedente será otro ingrediente de un duelo en el que ambos llegan con siete puntos y buscarán dar un paso importante en la pelea por la parte alta.

Universitario vs. FC Cajamarca

Por la tarde, a las 3:30 p.m., Universitario visitará a FC Cajamarca en el estadio Héroes de San Ramón. Los cremas llegan con la necesidad de recuperar el paso luego de sumar solo uno de sus últimos seis puntos, tras caer ante Cienciano en Cusco y empatar con Sporting Cristal. Gianluca Lapadula, autor del gol ante los celestes, aparece como una de las principales cartas ofensivas de un equipo que busca volver a ganar para no alejarse de la cima. Además, una de las novedades que genera expectativa es el posible debut de Piero Quispe, quien regresó al club después de dos años y medio y podría sumar sus primeros minutos en esta nueva etapa.

En este encuentro, Universitario parte como favorito, con una cuota de 1.82, mientras que el empate tiene 3.45 y un triunfo de FC Cajamarca alcanza 4.70. Sin embargo, Betsafe asegura que el cuadro cajamarquino llega con confianza después de conseguir un importante triunfo en la jornada anterior y buscará aprovechar la localía para complicar a uno de los principales candidatos al título.

FC Cajamarca, que suma cuatro puntos en el Clausura, viene de vencer 4-2 a Melgar en Arequipa, resultado que significó un importante impulso para el equipo y le permitió sumar su primera victoria del torneo. Ahora tendrá una prueba mayor ante uno de los principales candidatos al título. Para Universitario, el desafío será demostrar que puede recuperar su mejor nivel y convertir su necesidad de sumar en una victoria que le permita seguir en carrera por el campeonato.