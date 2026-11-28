El Ministerio de Defensa dispuso el desplazamiento del B.A.P. Tacna, buque multipropósito de la Marina de Guerra del Perú, hacia la región Piura con 18 mil litros de agua potable para atender a las familias afectadas por las lluvias e inundaciones asociadas al Fenómeno El Niño.

La embarcación tiene previsto arribar mañana al Terminal Portuario de Paita .

El agua fue tratada y envasada en la planta desalinizadora instalada a bordo del buque y será distribuida por personal de la Marina en las zonas vulnerables de Paita.

Con este desplazamiento, el B.A.P. Tacna se convierte en la segunda unidad naval movilizada hacia el norte del país, como parte del despliegue de cinco buques multipropósito dispuesto por el Gobierno para atender las emergencias.

La primera embarcación en zarpar fue el B.A.P. Paita, que partió a inicios de noviembre desde la Base Naval del Callao.

El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, destacó que estas unidades permitirán trasladar ayuda, reabastecer suministros y relevar personal para fortalecer la capacidad de respuesta ante los efectos del Fenómeno El Niño.

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